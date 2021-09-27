Avustralya'da koalaların üçte biri yok oldu

Avustralya koala nüfusunun yüzde 30'unu kuraklık, yangın ve ağaçların kesilmesi nedeniyle son üç yılda kaybetti. Avustralya Koala Vakfı, hükümeti hayvanların yaşam alanlarının korunması konusunda harekete geçmeye çağırdı.

Kar amacı gütmeyen bağımsız bir grup olan Avustralya Koala Vakfı, ülkedeki koala nüfusunun New South Wales eyaletindeki yüzde 41'e kadar olan azalmanın ardından 58 binden daha aza indiğini açıkladı.

Koala nüfusunun 2018'de ise yaklaşık 80 bin olduğu biliniyor. Vakfın başkanı Deborah Tabart koala koruma kanununa ihtiyaç olduğunu belirtirken, "Azalma çok ciddi boyutta. Harekete geçmenin mecburi olduğunu düşünüyorum. Kulağa bitmeyecek bir yıkım ve yok oluş gibi geldiğini biliyorum ama bu veriler doğru. Muhtemelen daha bile kötü" diye konuştu.

Okaliptüsler yok olursa aç kalacaklar

New South Wales'teki koala nüfusundaki azalma daha çok bölgede yaşanan kuraklık ve 2019 ve 2020'deki yangınlardan dolayı gerçekleşti.

Tabart, "Bizi asıl endişelendiren, New South Wales'in batısına benzeyen yerlerde olduğu gibi on yıldan fazladır artarak devam eden akarsu sistemlerindeki kuraklık ve koalaların temel besin kaynağı olan okaliptüslerin yok olması" dedi.