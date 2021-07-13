Avustralya'da karantina kuralını ihlal eden adama 2 ay hapis cezası verildi

Avustralya'da başka bir eyaletten döndükten sonra kendini izole etmesi gerekirken evine satıcı çağıran bir adama, Koronavirüs kısıtlamalarının ihlal gerekçesiyle en az 2 ay hapis cezası verildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya'da 53 yaşındaki bir adam Brisbane'den Perth'e geldi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde adamdan 14 gün boyunca kendini evinde karantinaya alması istendi.

Kendini izole etmesi gereken adamın evine satıcılar çağırdığı, internetten sattığı ürünlerin müşterileri davet ettiği tespit edildi.

Durumla ilgili bilgi ihbar alan polis,harekete geçti. Koronavirüs önlemlerinin ihlaline dair 15 noktada suçlu bulunan adama 5'i ertelemeli, 7 ay hapis cezası verildi.