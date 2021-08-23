Avustralya'da güneş enerjisi, kömürden elde edilen enerji üretimini ilk kez geride bıraktı

Avustralya'nın ulusal elektrik piyasası yeni bir dönüm noktasına ulaştı ve güneş enerjisi, piyasanın yirmi yıl önce kurulmasından bu yana kömürden elde edilen enerji üretimini ilk kez geride bıraktı.

The Guardian'ın haberine göre, düşük talep ve güneşli havadan sonra, kömürün katkısının 9,315 MW ile rekor düşük seviyeye düşmesi ve güneş enerjisinin 9,427 MW ile baskın payı sağlaması sadece birkaç dakika sürdü.

Kısa bir süre için yenilenebilir enerjinin ulusal elektrik üretiminin yüzde 57'sini temsil ettiğini söyleyen, Melbourne Üniversitesi iklim ve enerji araştırma görevlisi Dylan McConnell, "Aslında bu rakamları elde etmek için henüz sezonda oldukça erken bir zaman dilimindeyiz. Ancak, ısıtma veya soğutma kullanmadığımız için ilkbaharda düşük talep kombinasyonu var" dedi.

Bunun sadece "geçici" olduğunu söyleyen McConnell, "Avustralya'nın yenilenebilir enerjinin zirvesinden çok uzak olduğunu" aktardı.