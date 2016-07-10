Avustralya AIDS'i yendi



Avustralya'nın önde gelen bilim insanları AIDS'in sonunun geldiğini duyurdu. Avustralya ABC televizyonun verdiği habere göre, uzmanlar AIDS tehlikesinin artık korkulacak boyutta olmadığını belirtiyor.

ABC'ye konuşan faklı araştırma gruplarından bilim insanları son dönemde AIDS'e yakalanan Avustralyalıların sayısının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirterek, 1990'lı yılların başında yılda bini bulan AIDS vakası sayısının neredeyse sıfır düzeyine eriştiğini söyledi. Sidney New South Wales Üniversitesi, Kirby Enstitüsü HIV Epidemiyoloji ve Önleme Programı Başkanı Profesör Andrew Grulich, "AIDS artık takip edilmesi gerekmeyen bir mesele haline geldi diyebiliriz. Öyle ki, insanlar buna geçici bir durum olarak bakar oldular. Çoğu insan hastalığa yakalanıyor, gidip tedavi oluyor ve sonrasında AIDS'ten kurtulmuş oluyorlar" diyor.

Mücadeleye devam

AIDS'e neden olan HIV ile mücadelenin hali hazırda devam ettiğini belirten uzmanlar, AIDS tedavisinin mucizeye yakın bir ilerleme olduğunu vurguluyor. Profesör Grulich, halihazırda AIDS'in ancak teşhis edilmemiş HIV vakalarında görüldüğünü belirtti. Melbourne Üniversitesi'nden Peter Doherty de tedavide kullanılan ilaçların önemli olduğunu ve hastanın bu ilaçlar sayesinde HIV ile uzun sağlıklı bir ömür geçirebildiğini ve ölüm tehlikesinden uzak yaşadığını vurguladı.

Avustralya AIDS Organizasyonları Federasyonu'nun uluslararası temsilcisi Don Baxter de AIDS'in henüz salgın haline gelmediği bölgelere uluslararası desteğin şart olduğunu belirterek, Avustralya'da bu alandaki vaka sayısındaki düşüşün ancak alınan tedbirler sayesinde elde edildiğini hatırlattı.

18-22 Temmuz tarihinde düzenlenecek Uluslararası AIDS'le Mücadele Konferansı bu yıl Güney Afrika'nın Durban kentinde toplanacak.