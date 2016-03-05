Eski Baro Başkanı'ndan çocuk tacizine skandal savunma: Göğüsleri gelişmiş mi ki istismar edilsin!

Erzurum'da iş yerine gelen 10 yaşındaki Z.U. ve 11 yaşındaki Y.Y.'ye adlı kız çocuklarına cinsel istismar iddiasıyla 16 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılan 50 yaşındaki esnaf A.D., 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanığın çocukların istedikleri ayakkabıyı bedava vermediği için annesinin böyle bir iftira attığını ileri süren Eski Erzurum Baro Başkanı Naci Turan , "10 yaşındaki çocuğun göğüsleri gelişmiş midir ki ellesin de istismar etsin" diyerek garip bir savunma yaptı.

Olay, geçen yılın 24 Haziran günü merkez Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde bir ayakkabı dükkanında meydana geldi. Arkadaş olan Z.U. ile Y.Y., esnaf A.K.'nın iş yerine giderek top satın almak istediklerini belirterek fiyat sordu. İddiaya göre ayakkabı satıcısı A.K., iki kız çocuğunun göğüslerini elledi, bacaklarını sıktı. Çocuklardan Z.U., kurtulmak için "Y. gelen teyzen değil mi?" demesi üzerine A.K. iki arkadaşın yanından uzaklaştı. A.K., iş yerinden çıkan küçük kızlara yine iddiaya göre, "Akşam gelin size şeker vereyim" dedi.

DHA'dan Hümeyra Pardeli'nin haberine göre, eve giden çocuklar durumu ailelerine anlatınca Z.U.'nun annesi H.U., olayın gerçek olup olmadığını araştırmak için iki kız çocuğunu yanına alarak A.K.'nın işyerine gitti. Suçüstü yapmak isteyen H.U., kızı ile arkadaşını yeniden iş yerine göndererek dışarıdan izlemeye başladı. Anne H.U., esnafın yeniden kızının göğüslerini ellediğini ileri sürerek polise gitti ve A.K.'yi şikayet etti.

16 yıla kadar hapis istendi

Şikayet üzerine A.K., 26 Haziran 2015 günü tutuklandı, 6 gün cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanık A.K. hakkında çocuğun 'cinsel istismarı' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde tutuksuz sanık A.K. ve avukatı hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen A.K., olaydan iki gün önce çocukların iş yerine geldiği ve ayakkabı fiyatı sorduktan sonra gittiklerini anlattı. Olay günü de kızların ayakkabıları ücretsiz almak için ısrar ettiklerini iddia eden A.K., "Ücretsiz veremeyeceğimi söyleyince ısrar ettiler. Ben de çocukları iş yerinde kovdum. Ertesi gün yine geldiler. Meğer annesi dışarıda bekliyormuş, veremeyeceğimi söyleyip kızdım, tekrar dükkandan kovdum. Annesi içeriye girdi ve bağırmaya başladı" dedi.

Sanık A.K.'nin avukatı Naci Turan ise cinsel istismar olaylarının günümüzde kullanılmaya başlandığını öne sürdü. H.U.'nun 10 yaşındaki çocuğu üzerinden iftira attığını ileri süren avukat Turan, "Cinsel istismar olaylarının dilenciliği başladı. 10 yaşındaki çocuğun göğsü gelişmiş midir ki ellesin de istismar etsin. Tamamen annenin yönlendirmesiyle ayakkabılar ücretsiz verilmediği için söylenen sözler. İfadesinde çocuk annesinin 'bir plan yapalım' dediğinden bahsediyor. Ailenin araştırılmasını istiyoruz. Çelişkili beyanlar nedeniyle müvekkilim tahliye edilmiştir. Müvekkilim tamamen bir iftira ile karşı karşıya. Başına bunların geleceğini bilse istedikleri ayakkabıyı verirdi. Olayın doğru olmadığına bizzat şahit olan esnaf var. Bunları dinletmek istiyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, mağdur çocuklar ve ailelerinin haklarında sanık veya şikayetçi oldukları başka dosya olup olmadığı, sosyal, kişisel ve ekonomik inceleme raporu hazırlanması ve mağdur kız çocuklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.