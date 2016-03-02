İngiliz milli futbolcusu, çocuk tacizinden suçlu bulundu!

İngiltere milli takımının eski oyuncularından Adam Johnson, 15 yaşındaki bir kız çocuğuyla 'cinsel temasta' bulunmaktan suçlu bulundu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Johnson, dört tane olduğu anlaşılan farklı cinsel eylem suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Bradford'daki mahkeme, Johnson'ı, kendisine isnat edilen diğer cinsel eylem suçlamalarından suçlu bulmadı.

Eski Sunderland oyuncusu Adam Johnson, çocuk yaşta bir kızla 'cinsel temasta' bulunduğunu itiraf etmişti.

Hakim Jonathan Rose, Johnson'ın beş yıl hapis cezası alma olasılığının bulunduğunu söyledi.

Johnson, "Sanık, dikkate değer bir hapis cezasına dair çok büyük bir olasılığın var olduğunu anlamalıdır" dedi.

Johson hakkındaki ceza iki ila üç hafta içinde gerçekleştirilecek duruşmada belli olacak.

Eski futbolcu, bu duruşmaya kadar kefaletle serbest bırakıldı.

28 yaşındaki Adam Johnson, 12 kez İngiltere milli takımında forma giymiş bir futbolcu.

Sunderland doğumlu Johnson, kariyerine Middlesbrough'da başlamıştı.

Adam Johnson, Manchester City'de forma giydikten sonra 2012 yılında 10 milyon sterlin (Yaklaşık 13 milyon euro) bonservis ücreti karşılığında Sunderland'e transfer olmuştu.

İngiliz futbolcu Mart 2015'te hakkındaki suçlamalar nedeniyle gözaltına alınmış, serbest bırakıldıktan sonra Sunderland'da oynamaya devam etmişti.

Johnson soruşturmanın ilk aşamasında hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.