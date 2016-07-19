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15 Temmuz Darbe Girişimi

Avukatlarının iddiası: FBI, Reza Zarrab'ı tuzağa düşürdü

Zarrab'ın avukatları iddianamenin düşürülmesini istedi

19 Temmuz 2016 12:55

Ilgın Yorulmaz

Kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve diğer suçlardan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentide 19 Mart'tan beri tutuklu bulunan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın avukatları mahkemeye sundukları dilekçe ile Zarrab'ın Miami Havaalanı'na inişinden hemen sonra alınan ifadesinin kurallara uygun olarak alınmadığı gerekçesiyle tamamen geçersiz sayılmasını istedi.

Avukat Benjamin Brafman dilekçesinde Reza Zarrab'ın havaalanı gümrük görevlilerine üzerindeki 104,000 doları tam ve doğru biçimde deklare etmesine rağmen görevliler tarafından iPhone'unu teslim etmesinin ve şifresini vermesinin istendiği ve gözaltına alındığı belirtildi.

Şifrenin alınması sırasında Zarrab'ın, Miranda Hakları denilen ve şüpheliyi sorgulamadan önce ona tüm haklarının ayrıntılı olarak hatırlatılması basamağı olarak adlandırılabilecek gerekliliğin yerine getirilmediği ve dolayısıyla ifadesinin geçersiz sayılması gerektiği savunuldu. 

Buna bağlı olarak Zarrab'ın iPhone'undan alınan her türlü verinin, yasadışı yollardan elde edilen bilgi anlamındaki "zehirli ağacın meyvesi" olduğu ve hükmünün bulunmadığı iddia edildi.

 

Zarrab'ın avukatları: ABD'nin görevi değil

 

Benjamin Brafman dışında dünyanın en etkili üç mali avukatlık firması tarafından beş ayrı avukatla temsil edilen Reza Zarrab'ın avukatları, müvekillerinin Türkiye ve İran vatandaşı olduğunu hatırlatıp, A.B.D. yasalarını ihlal etmeden İran ile serbestçe ticaret yapmaya hakkı olduğunu savundu.

"Yabancı kişilerle yabancı ülkelerde yabancı bankalara yabancı şirketlerden yabancı şirketler için diğer yabancı bankalara talimat verme konusunda anlaşmakla Amerikan yasaları çiğnenmez" denilen dilekçede Güney New York savcılık makamının bu suçlama ile kendi adli haddini aştığı iddia edildi. Bu nedenle iddianamenin düşürülmesi istendi.          

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