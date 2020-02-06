Avukatların "çay" eylemi sürüyor: Bu fiyatlar hayli zorlayıcı

Adliyelerde çayların yüksek fiyata satıldığı gerekçesiyle avukatların, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı eylem sürüyor. İstanbul Adalet Sarayı'nın kafeteryası önünde bir araya gelen avukatlar çayların yüksek fiyata satıldığını belirterek, alkışlı eylem yaptı. Avukatlar, çayın 4 liradan, kahvenin 7 liradan satılmasını protesto ettiklerini belirtti.

Avukatlar adına basın açıklamasını okuyan avukat Yıldız İmrek ''İstanbul adliyelerinde avukat, hakim-savcı ve adliye personeline uygulanan fiyat eşitsizliğini protesto amacıyla İstanbul Barosunun aldığı boykot kararını destekliyoruz. Adliyeler; her gün daha fazla halka ve yargı mekanizmasında halkın temsilcisi durumundaki avukatlara yabancılaştırılan mekanlar haline geliyor" dedi. İmrek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırında yaşayan meslektaşlarımız, stajyer avukatlar ve adalet aramaya gelen herkes için bu fiyatlar hayli zorlayıcıdır."

İstanbul Barosu'ndan boykot kararı

İstanbul Barosu, İstanbul Adliyesi’ndeki kafe, kantin ve yemekhanelerde satılan yiyecek ve içecek fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bu mekanlarda yenilip, içilmemesi yönünde boykot kararı almış, barodan avukatlara atılan mesajda "Avukatlar için adliyelerde yiyecek-içecek fiyatlarının hakim, savcı, adliye personeli için uygulanan fiyatlardan ciddi oranda farklılık göstermesi nedeniyle fiyat eşitliği sağlanıncaya kadar bu eşitsizliği protesto ediyoruz. 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren meslektaşlarımızı boykota davet ediyoruz” denildi.

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