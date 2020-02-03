İstanbul Barosu'ndan boykot çağrısı: Savcılara, hakimlere 1 lira olan çay avukatlara neden 4 lira?

İstanbul Barosu, adliyelerdeki kantin fiyatlarının diğer yargı mensuplarına uygulanan fiyatlardan farklı olması nedeniyle boykot çağrısı yaptı.

İstanbul Barosu üyelerine attığı mesajda şöyle dedi:

''Avukatlar için adliyelerde yiyecek-içecek fiyatlarının hakim, savcı, adliye personeli için uygulanan fiyatlardan ciddi oranda farklılık göstermesi nedeniyle fiyat eşitliği sağlanıncaya kadar protesto ediyor, 3 Şubat 2020 tarihinden başlayarak meslektaşlarımızı boykota davet ediyoruz.''

Boykot çağrısına Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) destek verdi.

T24'e konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu avukatlara uygulanan fiyatların dörtte bir oranında farklılık gösterdiğini belirterek, ''Diğer yargı mensupları çayı 1 liraya alırken, avukatlar için çay 4 lira. Bizler de bu uygulamanın değişmesi için boykot çağrısı yaptık'' ifadelerini kullandı.

Avukatlara yemekhane ve kantinlerde uygulanan fiyatların bazıları şöyle:

Çay: 4 TL

Hazır kahve: 7 TL

Poğaça: 3 TL

Çorba: 9 TL

Sandviç: 10 TL

Tabldot yemek: 20 TL

Avukat Hakları Grubu: Boykot Hep Birlikte Olursa Anlamlı

Avukat Hakları Grubu'da boykota twitter üzerinden yaptığı açıklamayla destek verdi. Açıklama da ''İstanbul adliyelerindeki kafe restoran işletmelerini boykota başlıyoruz. Yanınıza çay kahve atmayı unutmayın. Soğuk, sıcak suyu ve bardağı baro odalarındaki sebillerde bulabilirsiniz. Çantanızda sandviç, kuruyemiş ve kuru meyve bulundurun. Boykot hep birlikte olursa anlamlı'' ifadeleri kullanıldı.