Avukatlardan o haberlere yalanlama: Osman Kavala ile Henri Barkey'in yoğun telefon trafiği olduğu doğru değil

Anadolu Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın avukatları, Kavala'nın, tutuklanma sürecinde 'irtibatlı olmakla' suçlandığı 'Henri Barkey' ile yoğun bir telefon trafiği olduğu, iddiasını yalanladı.

Söz konusu iddiaları yayınlayan medya kuruluşlarına tepki gösteren avukatlar soruşturmadaki gizlilik kararına rağmen söz konusu haberleri yayımlamanın suç olduğuna vurgu yaptı.

Avukatların açıklamasında "Türkiye'nin yakın geçmişte yaşadığı karanlık süreçle aynı genetik özellikleri taşıyan, yargıyı hiçe sayan ve soruşturmaları medya üzerinden yürütmeye çalışarak "Önce itibarsızlaştır sonra yargıla" şeklinde hareket eden tasarruf sahiplerinin bugün nerelerde ve ne şekilde buludukları kamuoyunun malumudur." denildi.

Osman Kavala'nın avukatları tarafından yapılan açıklama şöyle: