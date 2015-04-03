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Avukatlara, adliye girişlerinde zorunlu üst araması yargıya taşınıyor

Barolar Birliği, barolara yazı yazarak suç duyurusu için belge istedi

03 Nisan 2015 18:17

Güvenlik nedeniyle adliyelere girişlerde x ray cihazından geçilen ve üstleri aranan avukatlar suç duyurusu için hazırlığa başladı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu imzasıyla, baro başkanlıklarına gönderilen yazıda yapılacak olan suç duyurularına “esas” oluşturacak bazı belge ve bilgiler talep edildi.

Nurettin Kurt'un Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, yazıda şöyle denildi:

Konu: Adliyelerde, hakim, savcı ve adliye personelinin duyarlı kapı taramasından, her türlü gıda ve tüketim malzemesinin ise x ray cihazlarından  geçirilmemesinin yarattığı güvenlik zaafları hakkında yapılacak tespit ve bunu takiben gerçekleştirilecek suç duyuruları hakkında.

31 Mart’ta İstanbul Çağlayan’daki adliyede yaşanan ve avukatlarla uzaktan yakından ilgisi olmayan terör saldırısı bahane edilerek avukatlara  meslek itibarımızı zedeleyecek şekilde davranılan adliyelerde; 

1. Hakimlerin, savcıların ve adliye personelinin duyarlı kapılardan geçirilip geçirilmediğinin denetlenmesi. 

2. Bu kişilerin çantalarının  x ray cihazlarından geçirilip geçirilmediğinin denetlenmesi; 

3. Adliyelere giren her türlü koli, dosya vs gibi malzemelerin x ray cihazından geçirilip geçirilmediğinin denetlenmesi. 

4. Güvenlik zaafı yaratan uygulamaların, sorumluluğu görülen idareciler ve güvenlik personeli hakkında Baro Başkanlığınızla birlikte yapacağımız suç duyurularına esas olmak üzere Birlik Başkanlığımıza  bildirilmesi konusunda gereğini bilgilerinize sunarım.

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