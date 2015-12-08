Avukatlar: Tahir Elçi'nin telefonları dinlendi mi?

Avukatları, Tahir Elçi cinayeti için aralarında "Tahir Elçi izlendi mi?" "Telefonları dinlendi mi?" gibi sorularına yanıt verilmesini istenen 40 maddelik talep listesini dilekçeyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturmayı takip etmek üzere avukatlarca oluşturulan çalışma grubu, geçen hafta soruşturmanın derinleştirilmesi için 40 maddelik bir dilekçe sundu. Dilekçede, Elçi’nin yıllardır insan hakları savunuculuğu yapan bir hukukçu olduğu, son dönemde CNN Türk kanalında 'PKK için söylediği sözlerden dolayı hedef haline geldiği ve hakkında dava açıldığı vurgulanarak, “Güvenlik bürokrasisinin bu olaya ve Elçi’nin geçmişine kayıtsız kalacağını düşünemiyoruz” denildi. Bu nedenle Elçi’nin biri cep, diğeri büro olmak üzere iki telefon numarasına yönelik, baro başkanı olarak göreve başladığı Kasım 2012’den itibaren Emniyet, Jandarma ve MİT tarafından bir iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, teknik araçla izleme ve önleyici dinleme kararı alınıp alınmadığının araştırılması istendi.

Avukatlar tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçedeki 40 talepten bazılar şöyle:

- Şüphelilerinin polis olduğu, soruşturmanın polislerce yürütülmesinin tarafsız kurullarca yapılması ilkesiyle çelişeceğinden kolluk olarak jandarma ile işlemlerin yapılsın, şimdiye kadarki işlemler yeniden jandarmaya gönderilsin.

- O gün Yenikapı Sokak ve Balıkçılarbaşı’nda bulunan, telsiz anonsuyla olay yerine intikal eden polislerin görev listesi ve görevlendirme yazısı alınsın

- Yenikapı Sokak’ta görevli tüm polisler açığa ve şüpheli sıfatıyla gözaltına alınsın

- Bu kişiler haklarındaki soruşturma işlemler savcı eliyle yürütülsün

- Olayın gerçekleştiği bölgedeki tüm güvenlik güçlerinin envanterde kayıtlı olan-olmayan tüm silahlarına el konularak, balistik inceleme yapılması amacıyla Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderilsin

- Sokağa giren iki militanı getiren taksinin güzergahında yer alan tüm Mobese ve özel kamera kayıtlarına el konsun

- Balıkçılarbaşı’nda iki polisin saldırıya uğrama görüntüsünü çeken Mobese kamerasının, olay gününün tamamına ilişkin tüm kaydı alınsın.

- Yenikapı Sokak’ta bulunan ve olay anını görüntülediği muhtemel olan Mardin Kebap Evi, PTT Şubesi, Demirci Atölyesi vb. işyeri, kurum iç ve dış güvenlik kamera kayıtları temin edilsin

- Üç ayrı time ait olay öncesi-olay anı-olay sonrası tüm telsiz ve anons kayıtları ve deşifreleri alınsın.

- Maktulün kafatasında tespit edilen mermi giriş çıkış delikleri üzerinden yapılacak incelemeyle, silah türü ve çapının tespiti yapılsın.

- Elçi’nin katledildiği esnada civardaki güvenlik güçlerinin tespiti için GSM şirketlerine müzekkere yazılarak baz istasyonlarından sinyal alan tüm telefonlara ait kimlik bilgileri alınsın.

- Olay günü açıklamayı takip eden Emniyet ve varsa Jandarma, MİT görevlilerinin listesi ve görüntülerde bu görevlilerin kullandığı görülen iki adet kameraya ve bunların dışında kullanılan tüm kameralara ilişkin kayıtlar alınsın.

- Emniyet Müdürlüğü’nce toplanan ve bizzat Emniyet’e ait görüntü ve ses kayıtlarının - görüntü ve ses yönünden ayrı ayrı- bu alanda uzman Adlı Tıp Fizik İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi veya TÜBİTAK’a gönderilerek çözümü yaptırılsın.

- Olay günü Yenikapı Sokak’ta görevli, güvenlik şubeye bağlı polislerin Elçi’yi koruma yönünde sözlü veya yazılı bir emir alıp almadıkları sorulsun.

- “Olay Yeri Yapılandırma” çalışmasına esas teşkil etmek üzere otopsi raporu, görüntü kayıtları ve tanık anlatımları dikkate alınarak olay yerinde tatbiki keşif yapılmasını;

- Keşifteki veriler, otopsi raporu, görüntü kayıtları ve tanık anlatımları dikkate alınarak olay yerinin gerçek fiziki koşullarına uygun ve ölçekli bir maketi oluşturulsun.