Tahir Elçi’nin ölümünün 7. günü, Türkan Elçi ve Rakel Dink bir arada

Diyarbakır'da çatışmalarda zarar gören tarihli 4 ayaklı minarede geçen hafta bugün basın açıklaması yaptıktan sonra öldürülen Diyarbakır Baro başkanı Tahir Elçi, ölümünün ilk haftasında mezarı başında anıldı. Anmada Tahir Elçi’nin ailesi ile Hrant Dink’in eşi Rakel Dink bir araya geldi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Baro başkan yardımcısı Ahmet Özmen, soruşturmanın çok yavaş yürümesinden ve cinayetin şüphelisi, katili veya sorumlusu hakkında bir isme ulaşılamamasından yakınırken, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ise, "hani derlerye minareyi çalan kılıfını uydurur. Hiç kimse minareye kılıf uydurmaya kalkmasın. Tahir Elçi'nin katili bulunsun" dedi.

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesindeki Yenikapı sokakta bulunan ve çatışmalarda zarar gören tarihi 4 Ayaklı minare önünde basın açıklaması yaptıktan sonra öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Tahir Elçi, ölümünün birinci haftasında mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, kızı Nazenin, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fırat Anlı ve Avukatlar katıldı.

Soruşturma çok yavaş yürüyor

Bir dakikalık saygı duruşundan sonra konuşan Diyarbakır Baro Başkan yardımcısı Avukat Ahmet Özmen soruşturma Tahir Elçi cinayetinin sorumlusu, katili veya şüphelisiyle ilgili henüz bir isme ulaşılamadığını belirterek, soruşturmanın çok yavaş yürümesinden yakında. Avukat Ahmet Özmen şunları söyledi: "Sevgili başkanımız Tahir Elçi'nin katledilmesinin 7. günündeyiz. Sevgili başkanımız geçen hafta bugün saat 10.53'te Diyarbakır'ın tarihi sembol eserlerinden biri olan 4 ayaklı minare önünde maalesef hunharca vuralarak katledildi. Üzerinden 7 gün geçti. Ama henüz soruşturma dosyasında, savcılığın yapmış olduğu inceleme ve araştırmalar neticesinde değerli başkanımızın cinayetinin sorumlusu, katili, şüphelisi olabilecek hiç bir isim yok elimizde. Soruştuma bu yönüyle bizce çok yavaş yürümekte. Biz bir an evvel hiç bir gecikmeye ve tereddüte ve endişeye mahal vermeksizin soruşturmanın etkin, adil ve hızlı bir şekilde yürütülerek başkanımızın katil veya katillerinin bulunmasını talep ediyoruz. Biz 7. gün vesilesiyle mezarının başında kendisini bir kez daha saygıyla anıyor, kendisine halkımıza, baromuza insan hakları mücadelesine, demokrasiye katkısından dolayı bir kez daha teşekkür ediyor ve saygıyla önünde eğiliyoruz. Kendisine mezarı başında bir kez daha söz veriyoruz. Biz senin katillerinin takipcisi olacağız sevgili başkanımız. Biz senin açtığın demokrasi ve insan hakları mücadelesi yolunda yürümeye devam edeceğiz"

“Minareye kılıf uydurulmasın”

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, eşinin cinayetiyle ilgili kimsenin minareye kılıf uydurmaya kalkmamasını isteyerek, "lütfen minareye kılıflar hazırlanmasın. Minareyi çalan kılıfını hazırlar derler ya . 4 Ayaklı minareye kılıflar bulmasınlar. Tahir Elçi'nin katili bulunsun. Kutsal bir mekanın ayakları önünde ölen bir insanın da katilinin cezalandırılmayacağına inanmıyorum. O mekanın tarihi değeri yanında böylesi bir müslüman toplumun kutsal saydığı bir caminin ayaklarının önünde ölmekte hiç kimseye kısmet olmaz diye düşünüyorum. Bugün bu bilinmezse yarın toplum bunu anlayacak. Gerçek anlamda Allah'a inanan insanların buna inanç getireceklerine ve bu katillere lanet yağdıracaklarına içten inanıyorum. Sonuna kadar takipçisi olacağım. Canım pahasına bile olsa hiç bir şey için bile olmasa Tahir Elçi için sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi. Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ise, kederli olduklarını belirterek, "

Saygımızı sunmaya geldik. Kederliyiz. Ülkemizin böylesi canları hunharca öldürülüyor. Temenimiz bu cinayetler sona ersin. Hepimize Tanrıdan teselli diliyorum" diye konuştu.

Cep telefonu ile yasin

Konuşmaların ardından, Tahir Elçi'nin eşi Türkan, kızı Nazenin, Hrant Dink'in eşi Rakel, Diyarbaktır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fırat Anlı ve Avukatlar Tahir Elçi'nin mezarına karanfiller bıraktı. Bazı avukatlar ise cep telefonlarıyla Tahir Elçi'ye Yasin-i Şerif dinletti.

Müfettişler soruşturmayı sürdürüyor

Bu arada olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'a gönderilen 2 mülkiye başmüfettişi ile 2 polis müfettişinin çalışmaları ise devam ediyor. Müfettişler, olay yerinde bulunan gazeteciler, polisler ve diğer görgü tanıklarıyla tek tek görüşerek olayın aydınlanması için çok yönlü bir şekilde araştırmasını sürdürüyor.