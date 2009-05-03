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Avukatını değiştirdi

24 Şubat’ta tutuklanan ve hakkında 24.5 yıla kadar hapis cezası istenen Deniz Seki, avukatını değiştirdi.

03 Mayıs 2009 03:00

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve çete üyesi olarak kullananlara temin ettiği iddiasıyla 24 Şubat’ta tutuklanan ve hakkında 24.5 yıla kadar hapis cezası istenen Deniz Seki, avukatını değiştirdi.

İlk duruşmasına 1 Ekim’de 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde çıkacak olan Seki, avukatı Volkan Hidayetoğlu’nu azletti. Milliyet gazetesinin haberine göre Seki, avukat Filiz Kayalar ile anlaştı. Büyük erkek kardeşi Serdar Seki, “Ablam son derece duygusal bir durumda... İçeriden kendisine yeni bir avukat bulmuş. Şimdi onunla ilgili görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

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