Avukatı İvana Sert'i mahkemeye verdi: 500 bin liramı ödemedi

Ünlü modacı İvana Sert'in beş yıldır avukatlığını yapan Okan Bingül, beş ay önce mahkemeye başvarak ünlü modacıdan şikâyetçi oldu. Bingül, kendisini 29 Mayıs'ta azleden Sert'in avukatlık ücreti olarak kendisine ödemesi gereken 500 bin liralı ödemediğini ileri sürdü.

Dava dilekçesine göre; Bingül beş yıl boyunca İvana Sert'in hukuki işlerini yürüttü. Tüm bunlara karşın Bingül'ü 29 Mayıs'ta avukatlığından azleden Sert, Avukat Haldun Ergun'la çalışmaya başladı. Ergun, aldığı vekâletnameyle Okan Bingül'ü aradı ve İvana Sert'le ilgili olan tüm dosyalardan el çekmesi gerektiğini söyledi.

"Hiç vekalet ödemedi"

Hürriyet'te yer alan habere göre Avukat Okan Bingül, İvana Sert'i arayıp vekâlet ücretlerini istedi. Ancak İvana Sert vekâlet ücretleri ile Okan Bingül'ün yaptığı masrafları ödemek istemedi. Avukatlık ücretlerini alamayacağını anlayan Bingül'ün, noterden ihtarname çekerek ücretini ve masraflarını istediği aktarıldı. Bingül'ün dava dilekçesinde şunlar kaydedildi:

"Davalı İvana Sert'in müvekkilimi azli, haksız azildir. Müvekkilimi azlederken hiçbir gerekçe sürmediği sabittir. Vekâlet görevi haklı bir sebep olmaksızın sona erdirilen avukat, takip ettiği davalar neticelenmiş gibi tüm vekâlet ücretlerine hak kazanacaktır. Davalı müvekkilime takip ettiği dava ve icra takip dosyalarından bugüne kadar hiçbir vekâlet ücreti ödememiştir. Müvekkilim masrafları dahi kendi karşılamıştır. Müvekkilimin davalıya vermiş olduğu avukatlık hizmeti karşılığında hak ettiği 500 bin 711 lira alacağı bulunmaktadır. 500 bin 711 liralık vekâlet ücretinden şimdilik 10 bin liralık kısmının davalıdan tahsilini istiyoruz."