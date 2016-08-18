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Avukatı çıkıyor demişti; Alaattin Çakıcı'ya tahliye yok

Çakıcı'nın yargılandığı davalara bakan yetkili mahkemelerden de karar beklendiği öğrenildi

18 Ağustos 2016 21:05

Bolu'da F Tipi Cezaevi'nde hükümlü bulunan Alaattin Çakıcı'nın Kanun Hükmünde Kararname'den faydalanması için avukatı aracılığıyla yapılan girişimlerin ardından dosyaları incelendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Çakıcı'nın yeni açıklanan yasadan yararlanmasının ve tahliye olmasının mümkün olmadığını açıkladı. Avukatı Can Sevinç, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütü liderliği suçundan giyen Çakıcı'nın tahliye olacağını yazmıştı.

Mahkumlara tahliye yolunu açan Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlanmasının ardından avukat Can Sevinç, geçtiğimiz ay Bolu'ya nakledilen Alaattin Çakıcı'nın kanundan yararlanması için girişimlerde bulundu. Sevinç, Çakıcı ile ilgili evrakları Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Dosyayı inceleyen savcılık Çakıcı'nın tahliye talebine olumsuz yanıt verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Alaattin Çakıcı'nın suç cezalarının niteliği ve süresi itibariyle 671 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle kalan cezasının infazına ilişkin hükümlülükler lehine yapılan yasal düzenlemeden şu an itibariyle yararlanması ve tahliyesi mümkün değildir. Ceza infaz işlemlerinin yargı kararları doğrultusunda bulunduğu cezaevinde Alaattin Çakıcı infazına devam edecektir" denildi.

Alaattin Çakıcı'nın süre belgesine eklenmeyen 3 farklı kesinleşmiş 19 ay hapis cezası bulunduğu, Çakıcı'nın yargılandığı davalara bakan yetkili mahkemelerden de karar beklendiği öğrenildi.

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