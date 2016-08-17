Avukatı açıkladı; Alaattin Çakıcı da tahliye oluyor

Hükümet tarafından hazırlanan ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 38 bin mahkum tahliye kararı verildi. Organize suç örgütü liderliği, cinayete azmettirmek gibi suçlardan hüküm giyen Alaattin Çakıcı da bu karardan faydalanıyor. Çakıcı’nın avukatı Can Sevinç, Facebook hesabından Çakıcı’nın tahliye olduğunu duyurdu.

Avukat Sevinç, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Alaattin Çakıcı tahliye oluyor. Ailesinin ve tüm sevenlerinin gözü aydın!” ifadesini kullandı.