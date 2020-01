Alaattin Çakıcı'nın avukatı: Net bir şey söylenmedi, tahliyesine engel yok

Organize suç örgütü liderliği, cinayete azmettirmek gibi suçlardan hüküm giyen Alaattin Çakıcı'nın avukatı Can Sevinç, müvekkilinin Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında tahliye olabilmesi için gerekli belgeleri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiğini söyledi. Bolu’da F Tipi Cezaevi’nde yatmakta olan Alaattin Çakıcı’nın avukatı Can Sevinç, "Alaattin Çakıcı’nın tahliye olmasına hiçbir engel yok. Şu an görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Sevinç akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ise, "Şu an biz de net cevap alamadık. Dosya infaz savcılığında. Her türlü kurumdan cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu kararı tarafından mahkumların erken tahliye olmasını öngören Kanun Hükmünde Kararname’nin yayınlanmasının ardından avukat Can Sevinç, geçen ay Bolu’ya nakledilen Alaattin Çakıcı’nın tahliye olabilmesi için hazırladığı belgeleri Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. Sabah saatlerinde F Tipi Cezaevi’ne gelen Sevinç bir süre Çakıcı ile görüştü. Çakıcı’nın akrabaları ve dostlarının da çeşitli illerden Bolu’ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

Müvekkili olan Çakıcı’nın belgelerini savcılığa sunduklarını belirten Sevinç, "Alaattin Çakıcı’nın tahliye olmasına hiç bir engel yok. Şu an görüşmelerimiz sürüyor. Dosyaların cezaevine gelmesini bekliyoruz" dedi.

"Net cevap alamadık"

DHA'dan Murat Küçük'ün haberine göre, Çakıcı’nın avukatı Can Sevinç müvekkili ile görüştükten sonra kanundan yararlanmak için girişimlerde bulundu. Can Sevinç, Alaattin Çakıcı’nın tahliyesi ile ilgili olarak, "Şu an biz de net cevap alamadık. Dosya infaz savcılığında. Her türlü kurumdan cevap bekliyoruz" dedi.



Cezaevi önünde gazetecilerde açıklamalarda bulunan Sevinç, sabah erken saatlerden itibaren yetkili mercilerle görüştüklerini belirterek, "Bize en son cezaevi idaresinden söylenen durum Edirne’de 11 günlük hücre cezası vardı ve bunu almadık. Çünkü Alaattin Çakıcı’nın sağlık kurulu raporları hatta en son aldığı 2018’e kadar geçerli olan sağlık kurulu raporuna göre hücre cezası çekemez, çekmeyecektir. Fakat iki verilmesi gerekirken dört kat verilen ziyaretten men yasağı şu an önümüze geldi. Bu yasağı da verdiren cezaevi savcısı Cevat Gül ve onun emrindeki Haydar Ak. Cevat Gül şu an FETÖ üyeliğinden Edirne F Tipi Cezaevi’nde yatmakta. Biraz önce Alaattin Çakıcı’nın yanından geldim ’Benim için cezaevinde yatmak ya da yatmamak fark etmez. Allah ne nasip ederse o olur’ dedi" diye konuştu.



Alaattin Çakıcı’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yazdığı ve bazı kişileri suçladığı iki sayfalık mektubundaki ifadeleri paylaşan Can Sevinç, müvekkilinin 15 Temmuz günü Bolu F Tipi Cezaevi’ne geldiğini, 10 gün sonra 145 adli mahkumun başka cezaevlerine sevk edildiğini vurguladı. Sözkonusu mektupta Çakıcı, cezaevinde halen 290 PKK’lı, 15 İslami hareketten ve 10 da adli mahkumun kaldığını ve kendisinin öldürtülmek istendiğini öne sürdü.