Avukat: "Vurma eylemi söz konusu değildir. İttirme gibi bir eylem yapılmıştır"

Gezi Parkı olayları sırasında İzmir Alsancak Kordon'da bir kadını saçlarından tutarak, darp ettiği iddia edilen çevik kuvvet polislerinin yargılandığı davada, sanıkların avukatı polislerin mağdur kadını darp etmediğini, sadece "ittirdiğini" iddia etti.



DİHA'nın haberine göre; Gezi Parkı olaylarında 2 Haziran 2013 tarihinde, İzmir Alsancak Kordon'da çevik kuvvet polisleri, genç bir kadını saçlarından tutarak sürükleyip ve darp ettiği iddiaları vardı. İzmir Barosu'nun suç duyurusu üzerine açığa alınan polisler hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası istemiyle açılan davanın yedinci duruşması İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dosyaya bakan hakimin değişmesi nedeniyle davaya Hakim Fulya Doğan Başaran girdi. Tutuksuz yargılanan sanık polis memurları İbrahim G. ve Mehmet K. Katılmadığı duruşmada avukatları Tolga Yurdakul hazır bulundu.





Vurmadı ittirdi



Sanıkların avukatı Tolga Yurdakul, savunmasında polislerin şiddet uygulamadığını, saçlarından tuttukları kadını sadece "ittirdiklerini" ileri sürerek olaya dair görüntülerin mahkemede izlenmesini talep etti. Yurdakul, "Sanıklardan İbrahim G.'nin mağdurlara vurduğu beyan edildi. Vurma eylemi söz konusu değildir. İttirme gibi bir eylem yapılmıştır. İddianamede yazdığı gibi hem Fenerbahçeli erkek şahıs hem de diğer kıza vurulması söz konusu değildir. Ancak polis memurları kask taşıdıklarından tam teşhis yapılamamaktadır" dedi.



Sanık avukatının savunmasının ardından Hakim Fulya Doğan Başaran, hakim değişikliği nedeniyle dosyanın incelenmesi ve bir sonraki celsede bilirkişinin sunduğu CD'nin mahkemece incelenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.