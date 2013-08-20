Manisa'da Gezi soruşturması CHP'ye sıçradı

Manisa’da, Taksim Gezi Parkı protestolarına katılan CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Fadime Özçakır ve İl Başkan Yardımcısı Fatma Ayhan, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifadeye çağrıldı.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Yalnızca CHP’liler değil, yaklaşık 50 kişi, eylemlere katıldığı için ifadeye çağrılıyor" dedi.

Nermin Uçtu'nun DHA'da yayımlanan haberine göre, İstanbul Taksim Gezi Parkı protestoları sonrasında ülke genelinde yürütülen soruşturmalar Manisa’da CHP’li il yöneticilerine sıçradı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Fadime Özçakır ve İl Başkan Yardımcısı Fatma Ayhan, ifade vermek için İl Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, konuyla ilgili bilgi almak ve partinin rahatsızlığını dile getirmek amacıyla, soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Fadime Özçakır, Fatma Ayhan ve bazı partililerle Manisa İl Emniyet Müdürü Yunus Çetin’i, bugün makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından, partililer İl Emniyet Müdürlüğü binasının önünde açıklama yaptı.



Gerekçe, slogan



CHP’li Özel, “Manisa’da Gezi eylemlerinde tek bir taşkınlık olmadı. Ama birkaç gün önce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Manisa Emniyeti’nin soruşturma yürüttüğünü öğrendik. Yaklaşık 50 kişi eylemlere katıldıkları için ifade vermeye çağrılıyor. Partimizden İl Kadın Kolları Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı olan iki arkadaşımız ifadeye çağrıldı. Dosyaya baktığımızda bu arkadaşlarımızın suçu olarak “Tayyip şaşırma sabrımızı taşırma' sloganının mazeret gösterildiğini görüyoruz. Bu iki kişi en çok tanınan kişilerdir, o yüzden ifadeye çağrılıyorlar" diye konuştu.

'Ankara'dan gelen baskılarla yapıyorlar'

Soruşturmanın nedeninin “Hareket ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet' olduğunu açıklayan Özel, ifadeye çağrılan kişilerin arkasında olduklarını kaydetti. Manisa polisinin Ankara’dan baskı gördüğünü iddia eden CHP’li Özel, “Ağaçları kesip AVM yapmanın suç olmadığı ama buna tepki göstermenin suç olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasi eşiğinin ne kadar aşağıya düştüğünü bir kez daha gördük. Biz polisin bu işi kendi başına yapmadığını biliyoruz. Ankara’dan gelen baskılarla yapıyorlar. “Gezi eylemleriyle ilgili siz soruşturma açmadınız mı?' diyorlar. Manisa polisi de barışçı eylemlerden “Tayyip Tayyip baksana, AVM AVM al sana' sloganını suç olarak bulmuş. Biz onların arkasındayız. Bir suç varsa bu suçu hep beraber işlediğimizi söylüyoruz" dedi.

