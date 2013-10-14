'TRT'de personele Gezi soruşturması yapılıyor' iddiası

Gezi eylemcilerine karşı TRT’nin de düğmeye bastığı öne sürüldü. Kurumun, çalışanlarının Twitter ve Facebook hesaplarını incelemeye aldığı iddia ediliyor.

Radikal’den Mehmet Bilber’in haberine göre, çalışanlarının sosyal medya hesaplarını inceleyen TRT, eylemler sırasında sosyal medyadan destek paylaşımları yaptığını tespit ettiği yaklaşık 15 personelin ‘sözleşmenin feshini gerektiren fiilleri işlediklerini’ belirterek savunmalarını istedi.

Gösterileri Twitter’dan yönetmişler

Personele gönderilen tebligatta eylemler sırasında attığı twittler örnek gösterilerek “yasadışı sokak gösterilerinde yönlendirmede” bulundukları iddia edildi. Disiplin yönetmeliğinde ‘Kurum içinde yapılan fiilleri’ belirten madde üç noktalarla kısaltılarak eylemlere destek vermek de suç sayıldı. Gönderilen tebligatta, “Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilen Personel Sözleşmesinin eki Disiplin ve Görevden Uzaklaştırma Hükümlerinin sözleşmenin feshi cezasını gerektiren ‘ideolojik veya siyasi amaçlarla… Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme… Bunları tahrike teşvik etmek veya yardımda bulunmak’” nedeniyle yazılı savunmalarının 7 gün içinde kuruma verilmesi istendi.

Kişisel veriler kaydedildi

Hakkında işlem başlatılan personel ise “yasadışı sokak gösterilerinde yönlendirmede” bulunmanın söz konusu olmadığını, paylaşımların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında barışçıl olduğu yönünde savunma yaptı. Kişisel hesaplarından aylar önce yapılan paylaşımların şimdi aleyhlerinde kullanıldığını belirten personel, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde kaydedildiğini’ ve bu kaydı yapanların suç işlediklerini söyledi.

Kadro verilmedi

Öte yandan TRT’de çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 2 Ağustos tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan yasaya göre başvuran tüm sözleşmelilere kadro verilirken eylemlere destek verenler ise hala kadroya alınmadı. 2 Kasım tarihine kadar kadro verilmesi gereken başvurulardan sadece soruşturma açılan kişilere kadro verilmemesi, süre dolmadan soruşturmanın tamamlanarak sözleşmelerin fesh edilmesi endişesi doğurdu.