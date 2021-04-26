T24 Haber Merkezi



Türkiye'nin önde gelen hukukçularından, eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, yazılarıyla T24'te.



Güncel hukuk tartışmalarını değerlendirecek olan Turgut Kazan'ın T24'teki ilk yazısı yarın yayımlanacak.





Mamak Cezaevi | Önde Turgut Kazan | Oturanlar, soldan sağa: Hüseyin Ergün, Veli Kasımoğlu, bilinmiyor, Dursun Akçam, Sadun Aren, Osman Akol | Ayaktakiler, soldan sağa: Adil Özkol, Mustafa Kapancıoğlu, Uluç Gürkan, İlhami Soysal, Mümtaz Soysal ve en sağda ayakta Fakir Baykurt

Turgut Kazan kimdir?

Turgut Kazan, 1 Nisan 1940'ta Adana'da doğdu. Tercih ettiği tek bölüm olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve 1962 yılında mezun oldu. 1961 Anayasası'nı izleyen dönemde Türkiye İşçi Partisi TİP'e üye oldu.

12 Mart 1971 muhtırasıyla gelen askeri müdahalenin ardından, TİP'in de kapatıldığı süreçte tutuklandı. Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Prof. Dr. Sadun Aren, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Fakir Baykurt, Dursun Akçam ile de birlikte olduğu Ankara'daki Mamak Askeri Cezaevi'nde yaklaşık dört yıl hapsedidi ve afla bırakıldı.

1976 yılında İstanbul Barosu yönetimine girdi. 1988-1996 yılları arasında, dört dönem üst üste kazandığı İstanbul Barosu Başkanlığı görevini yürüttü.

Meslek hayatı boyunca Barış Davası gibi Türkiye tarihine geçen önemli davalar ile Uğur Mumcu ve Ahmet İsvan'ın da aralarında bulunduğu siyaset ve basın dünyasında çok sayıda sembol ismin davalarında müdafiiliği üstlendi.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi olan ve hâlen Kazan Hukuk Bürosu'nun başında bulunan Turgut Kazan; 1963 yılında İstanbul Barosu'na kaydolarak başladığı avukatlık mesleğini, yaklaşık 60 yıldır sürdürüyor.