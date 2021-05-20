Avukat Turgut Kazan'dan CHP ve İyi Parti'ye HSK tepkisi: Bunu yapmakla yarattığınız o HSK’nın bütün yaptıklarına meşruiyet kazandırmış olmayacak mısınız?

Türkiye'nin önde gelen hukukçularından, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, CHP ve İyi Parti’nin Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) mutabakatına tepki gösterirken,"Bunu yapmakla, birlikte bir HSK yaratmış ve yarattığınız o HSK’nın bütün yaptıklarına meşruiyet kazandırmış olmayacak mısınız” dedi.

HSK TBMM tarafından seçilecek 7 üyenin ismi üzerinde uzlaşıldı. Kurul'un 4 üyesi Cumhur İttifakı'nı temsil eden AKP ve MHP, 3 üyesi ise Millet İttifakı'ndan CHP ve İyi Parti'nin kontenjanından belirlenecek.

Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapan hukukçu Turgut Kazan, “CHP ve İP'nin HSK mutabakatı büyük bir ayıptır. AKP ve MHP’nin belirlediği 10 temsilciye, İP'den 2/CHP'den 1 kişi eklense neyi sağlamış olacaksınız? Bunu yapmakla, birlikte bir HSK yaratmış ve yarattığınız o HSK’nın bütün yaptıklarına meşruiyet kazandırmış olmayacak mısınız?" yorumunu yaptı.

Kazan, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya şöyle devam etti:

"Biz, RTÜK’teki gibi parti temsilcilerinden kurulu bir HSK istemiyoruz. HSK bağımsız, liyakat sahibi, iyi hukukçulardan oluşmalıdır. Partilerinize yakın 3 kişiye yer bulma arayışınızı asla kabul edemiyorum. Bu yaklaşımın hukuk devleti mücadelemize zarar vereceğini hatırlatıyorum."