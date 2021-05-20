HSK seçiminde uzlaşı sağlandı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu üye seçimi için uzlaşma sağlandı. HSK seçimlerinde 7 üyenin 4'ü Cumhur İttifakı'ndan, 3'ü Millet İttifakı'ndan seçilecek.

HaberTürk gazetesinden Fevzi Çakır'ın haberine göre, 13 üyeden oluşan HSK’nın Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran’da sona erecek. Bu nedenle kısa bir süre önce yeni HSK üyelerinin belirlenmesi için seçim süreci başladı.

Meclis Başkanlığı’na 118 isim HSY üyesi olmak için başvuruda bulundu. Cumhur İttifakı, Karma Komisyondaki aday belirleme sürecinin kuraya kalmaması için bir süredir Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında yoğun bir görüşme trafiği söz konusuydu. Uzun süren temasların ardından uzlaşı arayışının sonuç verdiği öğrenildi. Uzlaşma kapsamında Meclis’in belirleyeceği 7 isimden 3’ü, Millet İttifakı’nın işaret edeceği isimlerden, 4’ü ise Cumhur İttifakı’nın önereceği isimler arasından seçilecek.

İsimler üzerinde de büyük oranda uzlaşının sağlandığı ifade edildi. Bu uzlaşı doğrultusunda Karma Komisyon günü toplanarak Genel Kurul’a gönderilecek 21 ismi belirleyecek. Genel Kurul bu isimler arasından 7’sini HSK’nın yeni üyeleri olarak seçecek. Genel Kurul’da da Karma Komisyonda olduğu gibi önce üçte iki, sonra beşte üç, son olarak da çoğunluk aranacak.

Adalet Bakanı Gül'den HSK seçimi mesajı: Uzlaşmayla seçilmesi çok önemli

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Demokratik olgunlukla ve çoğulcu bir anlayışla bir uzlaşmayla HSK üyelerinin seçim sürecinin devam ettirilmesi ülkemiz ve yargımız için son derece önemli ve değerlidir" dedi.

Gül şu ifadeleri kullandı:

“Yargı 84 milyonun yargısıdır. Ve 84 milyonun temsilcilerinin bulunduğu Meclis’te de bu tercihin uzlaşmayla ortaya konması bu süreçte ülkemiz adına olumlu bir gelişmeyle neticelenmesi beklentimizdi.

2017 referandumu ile birlikte anayasa değişikliği yapıldı. Ve HSK’nın yapısı ve seçim usulü değişti. Söz konusu Anayasa değişikliğinde konsensüs ve uzlaşma gerektiren nitelikli çoğunlukla seçim yapılması düzenlenmişti. Bu çerçevede milli iradenin temsil edildiği Meclisimize HSK üye seçimi imkanı getirildi. Milletin oylarıyla seçilen milletvekillerimizin HSK’ya üye seçmesi demokratik meşruiyet anlamında çok önemli bir gelişmeydi. İşte bu kapsamda Meclis’te seçim yapılacak.

Bugün hem komisyonda hem ilerleyen günlerde genel kurulda uzlaşmanın gerçekleşeceğine inanıyorum. Ve bunu çok önemli buluyorum. Demokratik olgunlukla ve çoğulcu bir anlayışla bir uzlaşmayla HSK üyelerinin seçim sürecinin devam ettirilmesi ülkemiz ve yargımız için son derece önemli ve değerlidir. Ben tüm milletvekilleri ve siyasi partilerimizin de bu anlayışta olduğuna inanıyorum. Bu konuda da inanıyorum ki ortak akılla ve uzlaşmayla bu neticeye ulaşılmış olacak.

Çünkü yargı hepimizin ortak müşterek değeridir. Yargıyı gözbebeğimiz gibi korumamız gerekir. Çünkü yargı 84 milyonun yargısıdır. Ve 84 milyonun temsilcilerinin bulunduğu Meclis’te de bu tercihin uzlaşmayla ortaya konması bu süreçte ülkemiz adına olumlu bir gelişmeyle neticelenmesi beklentimizdir.

Bu anlamda komisyonumuz ve genel kurulumuzun bu süreci özenle neticelendireceğine inanıyorum, siyasi partilere de uzlaşma perspektifleri dolasıyla teşekkür ediyorum. Bu uzlaşı kültürü de gösteriyor ki HSK; siyasi partiler üstü, bütün milletin temsil edildiği çok kıymetli yargı mensuplarının oluşturduğu bir kurumdur.HSK Başkanı olarak bu çerçevede herkesin yargıya güveninin daha da artacağı bir sürecin, bir uzlaşmanın ülkemiz ve yargı camiası için en hayırlı sonuç olacağına inanıyorum."