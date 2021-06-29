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Yaşam

Avukat ortağını "Bizi iyi savunmadın" diyerek tabancayla yaraladı

29 Haziran 2021 22:50

Antalya'da özel bir kolejde ortak olan Bilal K., diğer ortak avukat Semih G.'yi "Bizi iyi savunmadın, o yüzden davayı kaybettik" diyerek tabanca ile yaraladı. Semih G., hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Bilal K. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

avukatAntalyakolej
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