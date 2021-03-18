Avukat Mahsuni Karaman: Mevcut AYM üyeleri HDP kapatma davasına bakamaz

Avukat Mahsuni Karaman, HDP'ye yönelik kapatma davasıyla ilgili olarak, "AYM üyelerinin HDP ve HDP’li siyasetçilerle ilgili bugüne kadar yaptığı tasarrufların tümü bir kısım üyeyi bu davaya bakmaktan yasaklı hale getirirken, diğer bir kısım üyeler açısından ise reddi hakim nedenidir. Mevcut AYM üyeleri HDP kapatma davasına bakamaz!” dedi.

HDP'ye açılan kapatma davasını değerlendiren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve davaya bakacak Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atadığına dikkat çekti.

Demirtaş'ın da avukatlarından olan Mahsuni Karaman'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"HDP’nin kapatılması davasını, Partili Cumhurbaşkanının atadığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açıyor! Davayı, yine Partili Cumhurbaşkanının atadığı Anayasa Mahkemesi üyeleri karara bağlayacak!

HDP’nin kapatılma davasını inceleyecek bir Mahkeme yapısı yoktur. Şöyle:

1- İrfan Fidan, HDP’li siyasetçilerle ilgili onlarca operasyon düzenlemiş bir AYM üyesidir. Kapatma davasında yargıç olarak görev alamaz.

2- AYM üyelerinin bir kısmı, 2016 yılında HDP'li vekillerin dokunulmazlığını kaldıran Anayasa değişikliğine yönelik itirazı reddetmiştir.

3- Demirtaş ve arkadaşlarının 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanması sonrası yapılan bireysel başvuruları bu üyeler reddetmiştir. Nitekim kararları, AİHM Büyük Dairesince hukuk dışı ve gizli siyasal amaca hizmet olarak nitelenmiştir.

4- AYM üyelerinin HDP ve HDP’li siyasetçilerle ilgili bugüne kadar yaptığı tasarrufların tümü bir kısım üyeyi bu davaya bakmaktan yasaklı hale getirirken, diğer bir kısım üyeler açısından ise reddi hakim nedenidir. Mevcut AYM üyeleri HDP kapatma davasına bakamaz!”

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