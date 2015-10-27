T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk Ceza Hukuku Derneği Başkanı Fikret İlkiz: Yargının işi yayın şirketi yönetmek değil

"En kısa sürede bir iddianame düzenlenecekse düzenlenmelidir; hukuki güvenliğin zedelenmesidir ve hukuka olan güvenin de zedelenmesini beraberinde getirir"

27 Ekim 2015 01:09

Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasını değerlendiren Türk Ceza Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Fikret İlkiz, dayanak olan soruşturmanın bir an önce tamamlanması gerektiğini belirterek, "Aksi taktirde yargı eli ile şirket, yargı eli ile basın yayın yönetiyorsunuz anlamına gelir. Bu da doğru değildir. Yargının işi bu anlamda yayın şirketini yönetmek değildir" dedi.

Radikal'den Süleyman Çeliker'e konuşan Fikret İlkiz, Buradaki asıl mesele kayyum atanması meselesi değil, bu soruşturmanın bir an önce tamamlanıp eğer bir ceza davası açılacaksa bir ceza davasının açılması ve her şeyin yargı teminatına kavuşturulması meselesidir. Aksi taktirde yapılan her şey ayrı bir tartışma yaratacak. Burada mesele herhangi bir şekilde şirketlere kayyum atanmasıyla çözülecek bir hukuki mesele değil" ifadelerini kullandı. 

 

"En kısa sürede bir iddianame düzenlenecekse düzenlenmelidir"

 

Yayın şirketlerini devletin işi olarak işletmenin başka sorunlar ve tartışmalar yaratacağına dikkat çeken İlkiz, şöyle devam etti:

"En kısa sürede bir iddianame düzenlenecekse düzenlenmelidir. Aksi taktirde yargı eli ile şirket, yargı eli ile basın yayın yönetiyorsunuz anlamına gelir. Bu da doğru değildir. Yargının işi bu anlamda yayın şirketini yönetmek değildir. Devletin işi herhangi bir şekilde bir basın yayın organını işletmek ya da sahibi olmak değildir. Bunlar birbirlerinden ayrı ve bağımsız organlardır. Diğer şirketler üzerindeki tasarruflar konusunda kendimi söz söylemeye ehil saymam. Ama basın yayın şirketleriyle ilgili olmak üzere bu şekilde kararlar alınması başka sorunlar, başka tartışmalar yaratır. Bu hukuki güvenliğin zedelenmesidir ve hukuka olan güvenin de zedelenmesini beraberinde getirir."

ETİKETLER

fikret ilkizkoza ipek holdingkayyumiddianame

İlgili Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Koza-İpek grubunun yönetimine kayyum atanmasına karar verdi!

İpek Medya Grubu'nun başına Sabah gazetesinde reklam müdürlüğü yapmış olan Ümit Önal getirildi

"Siyasetin hoşuna gitmeyen gruplara, ticaret kanununun bazı hükümleri uygulanarak el konuyor!"

Hukukçular, Koza-İpek holdinge kayyum atanması kararını değerlendirdi

"Varank'ın kumpas görüntüsü sonrası kanalları kapatmayı göze alamayanlar, toptan el koyma yolunu seçti"

CHP'li Barış Yarkadaş: Yapılan bu işlem, keyfidir, hükümsüzdür ve gayri meşrudur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24