Türk Ceza Hukuku Derneği Başkanı Fikret İlkiz: Yargının işi yayın şirketi yönetmek değil

Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasını değerlendiren Türk Ceza Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Fikret İlkiz, dayanak olan soruşturmanın bir an önce tamamlanması gerektiğini belirterek, "Aksi taktirde yargı eli ile şirket, yargı eli ile basın yayın yönetiyorsunuz anlamına gelir. Bu da doğru değildir. Yargının işi bu anlamda yayın şirketini yönetmek değildir" dedi.

Radikal'den Süleyman Çeliker'e konuşan Fikret İlkiz, Buradaki asıl mesele kayyum atanması meselesi değil, bu soruşturmanın bir an önce tamamlanıp eğer bir ceza davası açılacaksa bir ceza davasının açılması ve her şeyin yargı teminatına kavuşturulması meselesidir. Aksi taktirde yapılan her şey ayrı bir tartışma yaratacak. Burada mesele herhangi bir şekilde şirketlere kayyum atanmasıyla çözülecek bir hukuki mesele değil" ifadelerini kullandı.

"En kısa sürede bir iddianame düzenlenecekse düzenlenmelidir"

Yayın şirketlerini devletin işi olarak işletmenin başka sorunlar ve tartışmalar yaratacağına dikkat çeken İlkiz, şöyle devam etti:

"En kısa sürede bir iddianame düzenlenecekse düzenlenmelidir. Aksi taktirde yargı eli ile şirket, yargı eli ile basın yayın yönetiyorsunuz anlamına gelir. Bu da doğru değildir. Yargının işi bu anlamda yayın şirketini yönetmek değildir. Devletin işi herhangi bir şekilde bir basın yayın organını işletmek ya da sahibi olmak değildir. Bunlar birbirlerinden ayrı ve bağımsız organlardır. Diğer şirketler üzerindeki tasarruflar konusunda kendimi söz söylemeye ehil saymam. Ama basın yayın şirketleriyle ilgili olmak üzere bu şekilde kararlar alınması başka sorunlar, başka tartışmalar yaratır. Bu hukuki güvenliğin zedelenmesidir ve hukuka olan güvenin de zedelenmesini beraberinde getirir."