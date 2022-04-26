Bahçelievler Katliamı’nın avukatlarından Erşen Sansal, yaşamını yitirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 kişinin katledildiği Bahçelievler Katliamı’nın avukatlarından Erşen Sansal hayatını kaybetti. Sansal, Çarşamba günü Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Haberi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Bahçevlievler'de katledilen 7 TİP'li gencin davası da dahil olmak üzere pek çok davada adalet mücadelesi veren Avukat Erşen Sansal'ı kaybetmenin derin üzüntüsü… Direncin, inancın ve kararlılığın anıtıydı. Sevenlerinin başı sağ olsun…" ifadelerini kullandı.

Sansal'ın ölüm haberinin ardından Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) bir açıklama geldi. Açıklamada, "Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici Kurul üyelerinden, Ankara Barosu avukatlarından Ersen Sansal'ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Anısı önünde saygıyla..." sözlerine yer verildi.

Ankara Barosu da, "Yaşamı boyunca hukukun üstünlüğünü savunan ve hayatını faili meçhul cinayetlerle mücadeleye adayan Baromuz üyesi değerli meslek üstadımız Av. Erşen Sansal vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve Baromuz üyelerine başsağlığı dileriz." paylaşımını yaptı.

"Bu karar kimseye ‘adalet yerini bulmuştur’ dedirtemez"

7 TİP’li gencin ailesinin avukatı Erşen Sansal, Bahçelievler katliamcısına 38 yıl sonra gelen beraat kararından sonra, kararın utanç verici olduğunu söylemiş ve “Aradan 38 yıl geçti. Kamuoyu katliamı unutamadı. Bu karar kimseye ‘adalet yerini bulmuştur’ dedirtemez. Bu karar utanç verici bir karardır” açıklamasını yapmıştı.

Sansal, Bahçelievler Katliamı’nın 34. yıldönümü dolayısıyla yapılan törende ise şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sevgili arkadaşlarımız Salih Gevenci, Latif Can, Faruk Ersan, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar ve Serdar Alten!

Kısa fakat onurlu yaşamınız, saflarında yer aldığınız onurlu bir mücadelenin bütününü oluşturan çerçevenin içinde belleklerimizdedir. Tarih sizinle birlikte gelecek kuşaklara yarınların aydınlık sayfalarını da açacaktır. O zaman sizleri anma görevini başka insanlar devralmış olacaktır. Sizlerin anılarından yayılan esinlerin gelecek kuşaklara da ışık tutacağını biliyoruz, inanıyoruz.”