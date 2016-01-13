Bahçelievler katliamcısına 38 yıl sonra beraat!

Ankara'da 7 TİP'linin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı davasında 7 kez idama mahkûm edilen ve 2014'te ölen Ünal Osmanağaoğlu'nun mirasçıları tarafından sürdürülen davada beraat kararı çıktı.

Radikal'de yer alan habere göre; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘adil yargılanmadığı’ kararı üzerine Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada dün karar verildi. Duruşmaya, Ağaoğlu’nun mirasçılarının avukatları Serdar Namkoç ve Osman Başer; 7 TİP’li gencin ailesi adına da davayı 38 yıldır takip eden Erşen Şansal katıldı.

Mahkeme heyeti, Ağaoğlu hakkında Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 15 Şubat 2001 tarihli kararıyla verilen mahkûmiyet hükmünü, CMK’nun ‘yeniden yapılacak duruşma sonucunda mahkeme, önceki hükmü onaylar veya hükmün iptali ile dava hakkında yeniden hüküm verir’ maddesi uyarınca iptal etti. Kararda, Ağaoğlu’nun atılı suçları işlediği yönünde mahkûmiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak yeterli ve inandırıcı somut deliller elde edilemediğinden beraatine hükmedildiği ifade edildi.

Üye hâkim Ramazan Kanmaz karara muhalif kaldı ve mahkemenin 15 Şubat 2001 tarihli kararın onaylanması gerektiğini belirtti.

Utanç verici

7 TİP’li gencin ailesinin avukatı Erşen Şansal, kararın utanç verici olduğunu söyledi ve “Aradan 38 yıl geçti. Kamuoyu katliamı unutamadı. Bu karar kimseye ‘adalet yerini bulmuştur’ dedirtemez. Bu karar utanç verici bir karardır” dedi.

Bahçeli tabutu başında dua etmişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan yardımcısı Celal Adan ve dönemin TBMM Başkan Vekili Meral Akşener de Ünal Osmanağaoğlu'nun cenazesine katılmıştı.

Osmanağaoğlu'nun Türk Bayrağı’na sarılı tabutu başında dua edilmesinin ardından açıklama yapan Celal Adan, "O büyük bir Türk Milliyetçisiydi" demişti.