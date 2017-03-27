Avukat Ergin Cinmen’den Başbakan Yıldırım’a açık mektup

*Ergin Cinmen

Sayın Binali YILDIRIM

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı,

23. Mart 2017 tarihli gazetelerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın bir açıklaması çıktı. Cumhurbaşkanı, Federal Almanya Devleti Şansölyesi Merkel’e bir konuda yanıt anlamına gelecek açıklama yaparken halen farklı ceza ve tutukevlerinde tutuklu bulundurulan 144 adet gazeteci, yazar, öğretim üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşına karşı bir cumhurbaşkanına asla yakışmayacak, aşağıda özetle belirtilen beyanlarda bulunmuştur.

“…Bu gazeteciler kim biliyor musunuz? İçlerinde katilden soyguncuya, çocuk istismarcısına kadar var. İçlerinde gazeteci yok. Bir liste geldi 144’ü terör suçundan cezaevinde bulunuyor. (…) Ne ararsanız bunlarda var…”

Cumhurbaşkanının bahsini ettiği o 144 kişinin ismi ve hakkındaki suçlama bellidir. Hiç biri de katillikten, soygunculuktan ve çocuk istismarcılığından soruşturulmamaktadır. Hepsinin suçlanmasındaki ortak neden kendi siyasi ve sosyal görüşleri doğrultusundaki muhalif konumlarıdır.

Ayrıca Anayasanın 15. Maddesinin son fıkrası, insanlık âleminin yüzlerce yıllık birikimini şu şekilde kaleme almıştır: “Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.”

Cumhurbaşkanının da bildiği üzere bahsini etmiş olduğu insanlar arasında dünyaca ünlü üniversite öğretim üyeleri, yayıncı, gazeteci ve yazarlar var. Kamuoyunca ve sizce de malum olduğundan ve ayrıca bir mektup boyutunu da aşacağından ülkemizin yüz akı bu insanların tek tek kariyerinden bahsetmeye gerek görmüyorum.

Cumhurbaşkanının yukarıda yazılı beyanları belki Recep Tayyip ERDOĞAN’a yakışmaktadır ama bu devletin Cumhurbaşkanına asla yakışmamaktadır.

Bilindiği üzere Anayasamızın 105. maddesinin son fıkrasına göre Cumhurbaşkanının vatana ihanet dışında cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenlerle hakkında suç duyurusunda bulunma olanağı yoktur. Yani açıkça suç teşkil eden bu ifadeleri şu anda soruşturabilecek hiçbir yargı kuruluşu bulunmamaktadır.

Yani açıkça hukuk ihlal edilmiştir ama bunu soruşturacak bir merci bulunmamaktadır.

Sayın Başbakan, siz yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı değilsiniz, ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi’nin de Genel Başkanısınız. Her iki açıdan da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetiminden, ülkenin uluslararası alanda saygın ülkeler arasında bulunması gereğinden de sorumlusunuz. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi gerek anayasa ve gerekse davranış kuralları açısından sorumsuz bir kişilik değilsiniz. Buna karşılık bu ülkenin idaresi açısından herkesten fazla sizin sorumluluğunuz bulunmaktadır.

Hem Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmam, hem de bahsi edilen 144 kişi arasında müvekkillerimin de olması nedeniyle bu mektubun gönderileceği adresin siz olduğunuzu düşündüm.

Yukarıdaki belirlemelere siz de içinizden de olsa katılıyorsanız, Cumhurbaşkanının bu ve bu gibi sözleri sarf etmesinin engellenmesine çalışmanızda hem bu ülke yurttaşları hem de bulunduğunuz makam açısından sonsuz yarar bulunmaktadır.

Kolaylıklar diliyorum.

Av. Ergin Cinmen

Bu yazı ilk olarak P24’te yayımlanmıştır.