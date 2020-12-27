Avukat Canan Arın: Erkekleri ifşa eden kadınları kutluyorum; içimin yağları eriyor

Kadın hakları aktivisti, avukat Canan Arın, DW Türkçe'nin kendisiyle gerçekleştirdiği röportajda gazeteci Burcu Karakaş'ın "İfşa konusu üzerine ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "İçimin yağları eriyor" diyerek "Bütün kalbimle kutluyorum, destekliyorum. Çünkü çok cesur bir hareket bu ama o eşği aştılar kadınlar. Kendilerini çok büyük, muhteşem zanneden bu adamların ne kadar seviyesiz oldukları ortaya çıkıyor" şeklinde yanıt verdi.

Arın "2020 yılından bugüne baktığınızda kadın haklarının kazanımlarında bir gerileme var mı?" sorusuna ise "Evet maalesef. Hep kadın haklarını geliştirmek için çalışıyorduk ve bu konuda çaba sarf ediyorduk. Bugün mevcut haklarımızı korumak için çabalıyoruz" cevabını verdi.

"En kuvvetli muhalefet, kadınların yaptıkları muhalefet" diyen Arın konuşmasının devamında şunları söyledi;

"Her şeye rağmen muhalefetten vazgeçmiyoruz ve erkek iktidarı sarsılıyor. Kadın haklarının kazanımlarını geriletmeye çalışıyorlar. Kadınlar bir arada olduğu sürece hükümetin onları alt edemeyeceği kanaatindeyim."