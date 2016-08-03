Avukat, "Akın Öztürk'ü cezaevinde dövdüm" dedi, Adalet Bakanlığı yalanladı

Avukat Mehmet Sinan İnce, darbe girişimi nedeniyle Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ü cezaevinde darp ettiğini açıkladı. İnce, "Akın Öztürk'ü cezaevinde dövdüm, haini yüzünden kanlar akarken infaz koruma memurlarına teslim ettim" dedi. Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, iddiadan sonra bir açıklama yaparak Öztürk'ün avukat ile görüşme odasına alındığı doğruladı ancak Öztürk'ün görüşmeyi reddetmesi üzerine avukatı İnce'nin görevliler tarafından odadan çıkarıldığını açıkladı. Bakanlık, "Herhangi bir darp söz konusu olmadı" dedi.

"Alaattin Çakıcı'nın avukatı olarak" da tanınan tanınan Avukat Mehmet Sinan İnce, cezaevinde ziyaret ettiği eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ü darp ettiğini sosyal medya hesabı İnstagram ve Facebook üzerinden açıkladı. Cezaevinde ziyaret ettiği müvekkilinin yanı sıra darbe girişimi nedeniyle tutuklu bulunan Öztürk'ün de adını görüş tutanağına yazdıran İnce, daha sonra yatıklarını sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Bu sefer saklanabilecek veya ört bas edilebilecek şekilde değil alenen ve yüzünden kanlar akarken teslim ettim bu haini infaz koruma memurlarına Avukat Görüş Odasında. Bunların hepsi güvenlik kameralarında, mahkum yakınlarının, Sincan 2-No'lu F-Tipi 2. ve 1. Müdürlerinin gözleri önünde cereyan etmiştir ilaveten infaz koruma memurlarının gözleri önünde bu onursuz piç yalvara yalvara ağlayarak yalvarmıştır."

"Bize yakışanı yaptığımıza inanıyoruz değerli dostlarım ve alacağımız her türlü cezanın da arkasındayım gerekiyorsa avukatlık ruhsatımı da iğrenç kumpasları ile iptal edebilirler, hiç fark etmez çünkü bu kadarla kalmayacak !!"

Adalet Bakanlığı: Darp olmadı

Adalet Bakanlığı yetkilileri, İnce’nin talebi üzerine Öztürk’ün avukat görüşme odasına getirildiğini doğrularken herhangi bir saldırı ya da darp olmadığını ifade etti. Hürriyet gazetesine konuşan bir yetkili, “Görüşme odasına gelen Öztürk ‘Tanımıyorum, görüşmeyeceğim’ dedi ve avukat İnce görevliler tarafından odadan çıkarıldı. Herhangi bir darp söz konusu olmadı" dedi.