Avşar’ın filmine Elif Şafak danışman oldu

Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yöneteceği yeni filmine, yazar Elif Şafak’ın danışmanlık yapacağını açıkladı.



Bu yıl kendi adına düzenlenen TED Tenis Turnuvası’nda iddiasını sürdüren Avşar, maç sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avşar, “Olağanüstü bir senaryo yazıyorum. Filmimi kendim çekeceğim. Oyuncu olarak da kendimi düşünüyorum. Kendi hayatımdan bölümler olacak; şimdiye kadar birçok kişinin bana sorup cevabını alamadığı şeyler var. “İlişkilerde nasıl duygular yaşanıyor, neler oluyor?’; bunların özünü içeren bir hikâye olacak” dedi.



Senaryoyu yazarken Elif Şafak’a danıştığını söyleyen Avşar, “Mayıs ayında Elif Şafak’la buluşup, durum değerlendirmesi yapacağız. Deniz Akel’in de desteğini çok alıyorum. Deniz olmasa bu işe kalkışmam. Üç bayan işin üstündeyiz. Projeyi eylül ayına yetiştirmeye çalışacağım. İçimdeki duyguyu başka bir yönetmene anlatamam. Onun için kendim çekeceğim. Yönetmen olma niyetinde de değilim; 80 yaşına kadar Allah izin verirse oyunculuk yapacağım. Daha önce bir klip yönetmiştim. Şimdi de böyle bir şey yapmayı istiyorum” diye konuştu.



