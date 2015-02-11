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Yaşam
Deutsche Welle

Avrupa'nın yeni uzay aracı fırlatılıyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), tarafından geliştirilen bir deneysel uzay aracı bugün Dünya yörüngesine fırlatılacak.

11 Şubat 2015 12:43


IXV adı verilen uzay aracı 5 metre uzunluğunda. Ağırlığı iki tonu bulan araç, Fransız Guyanası'nda bulunan Kourou uzay üssünden fırlatılacak.

Araç, adını Intermediate eXperimental Vehicle-IXV (Orta menzilli deneysel araç) ifadesinin kısaltmasından alıyor.

Bir taşıyıcı roket aracılığıyla fırlatılacak araç, yeryüzünden 450 kilometre irtifaya kadar yükselecek. Deneysel aracın uçuşu toplam 100 dakika sürecek.

Araştırmacılar açısından aracın atmosfere giriş aşaması önem taşıyor. Zira araç özellikle Dünya'ya dönüş için gerekli teknolojilerin denenmesi amacıyla kullanılıyor. Astronotların uzay istasyonlarından transferinin bu tip araçlarla yapılması planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Uzay AjansıDünyaFransız GuyanasıKourouIntermediateVehicle-IXVDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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