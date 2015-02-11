Avrupa'nın yeni uzay aracı fırlatılıyor



IXV adı verilen uzay aracı 5 metre uzunluğunda. Ağırlığı iki tonu bulan araç, Fransız Guyanası'nda bulunan Kourou uzay üssünden fırlatılacak.

Araç, adını Intermediate eXperimental Vehicle-IXV (Orta menzilli deneysel araç) ifadesinin kısaltmasından alıyor.

Bir taşıyıcı roket aracılığıyla fırlatılacak araç, yeryüzünden 450 kilometre irtifaya kadar yükselecek. Deneysel aracın uçuşu toplam 100 dakika sürecek.

Araştırmacılar açısından aracın atmosfere giriş aşaması önem taşıyor. Zira araç özellikle Dünya'ya dönüş için gerekli teknolojilerin denenmesi amacıyla kullanılıyor. Astronotların uzay istasyonlarından transferinin bu tip araçlarla yapılması planlanıyor.