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Kültür-Sanat

Avrupa'nın ilk 'Bob Marley' heykeli

Bob Marley'in Avrupa'daki ilk heykeli, Sırbistan'da sanatçının binlerce hayranının katılımıyla açıldı.

24 Ağustos 2008 03:00

Jamaikalı reggae ikonu Bob Marley'in Avrupa'daki ilk heykeli, Sırbistan'ın Romanya sınırı yakınındaki küçük bir köyünde binlerce kişinin katılımıyla açıldı.

Marley'in 300 nüfuslu, kısa adı Banat olan Banatski Sokolac köyünde yaptırılan iki metre uzunluğunda, gitarı ve rasta bonesiyle, sağ baş parmağı yukarıya kalkık şekilde tasvir edilen heykelinin önünde, "Bob gitarıyla özgürlük için savaştı" yazısı bulunuyor.

Son 4 yıldır her yaz köyde düzenlenen rock festivalinin organizatörü Mirko Miljus tarafından yaptırılan heykelin açılışına çok sayıda yerli ve yabancı reggae ve rock grubu katıldı.
Bu köyde doğan ve mesleği borsacılık olmasına karşılık eski bir rock ve reggae hayranı olan Miljus, Banat köyünde 17 etnik topluluğun yaşadığını belirterek, "Hoşgörü ve daha adil bir dünya için, mücadelenin sembolü Bob Marley'in heykelinin köyüm için harika bir hediye olacağını düşündüm" dedi. Köy sakinleri de sessiz köylerine hareket gelmesinden memnun olduklarını söylediler.

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