-AVRUPA'NIN EN YÜKSEK BİNASI İSTANBUL SAPPHIRE AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ulaşıma, konaklamaya ve altyapıya ilişkin sorunların çözümüne paralel olarak İstanbul'u markalaştırma projelerine daha fazla ağırlık verdiklerini söyledi. Erdoğan, İstanbul Sapphire'nin açılışında yaptığı konuşmada, Kiler grubu tarafından yapılan İstanbul Sapphire'nin, deniz seviyesinden 368 metre, zeminden 236 metre yüksekliğiyle sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en yüksek rezidans binası olma özelliğine sahip olduğunu belirterek, bu eserin, seyir terasıyla da İstanbul'un güzelliklerini yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtma konusunda önemli bir hizmet göreceğine inandığını kaydetti. İstanbul Sapphire'nin çevre dostu tasarımı, bina içinde doğal bir ortam oluşturan dikey bahçeleri, sosyal imkanları, teknolojik özellikleri ile kendi alanında standartları yükselttiğini ifade eden Erdoğan, ''İstanbul'umuzu yeni bir sembol esere daha kavuşturdukları için Kiler grubu başta olmak üzere, İstanbul Sapphire'nin mimarisinde, mühendisliğinde, inşasında, donatımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi. Erdoğan, İstanbul'u bir dünya şehri yapma hedefine, bu şekilde hizmete giren her eserle biraz daha yaklaşıldığını belirterek, gerçekten tarihi bir proje olan Marmaray'ın hızla ilerlediğini, tüp geçidin temelini geçen hafta attıklarını, üçüncü köprünün hazırlıklarının sürdüğünü anlattı. Tünellerle, yeni yollarla, metroyla, deniz araçlarını daha etkin kullanarak İstanbul'un ulaşım sorununu büyük ölçüde çözdüklerini dile getiren Erdoğan, ''İstanbul'un Anadolu'yla, Trakya'yla bağlantısını güçlendiriyor, dünya ile bağlantısını geliştiriyoruz. Doğu ile Batı arasında, Londra-Pekin arasında İstanbul'u bir merkez konumuna yükseltiyoruz. İstanbul, modern konut alanlarıyla, Avrupa'da dahi örneklerine az rastlanan alışveriş merkezleriyle, yeşil alanlarıyla, hayat kalitesinin her yıl daha da yükseldiği bir şehir haline geldi'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, bu sabah TOKİ tarafından düzenlenen 2011 Konut Kurultayı'nın açılışına katıldığını anımsatarak, şu anda orada, Türkiye'den ve dünyadan konukların konut politikalarını istişare ettiğini ve TOKİ modelini incelediğini kaydetti. Erdoğan, daha sonra Çağlayan'da yapılan adalet sarayının açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, 19 bloktan oluşan adalet sarayının, 328 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Bizim sadece Çağlayan ve Kartal adalet saraylarımızın toplam kapalı alanı, dikkatinizi çekiyorum, 2002'ye kadar Türkiye'de inşa edilmiş tüm adalet saraylarının, tabi saray denirse, kapalı alanından fazla'' dedi. -''İSTANBUL'A BU YAKIŞIR''- ''İstanbul'a bu yakışır'' dediklerini, Kartal'da, Çağlayan'da bu iki dev eseri İstanbul'un hizmetine sunduklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Yani sadece ulaşımla sınırlı kalmıyor, İstanbul'u bir bütün olarak ele alıyoruz. Turizmden kongrelere, uluslararası organizasyonlardan eğitime, sağlığa, emniyet ve adalete kadar her alanda İstanbul'a büyük eserler kazandırıyoruz. Ulaşıma, konaklamaya ve altyapıya ilişkin sorunların çözümüne paralel olarak İstanbul'u markalaştırma projelerine daha fazla ağırlık veriyoruz. Biz, kamu olarak, 81 vilayette yoğun bir kalkınma programı uygularken, özel sektörümüz de bu yatırımların arkasından geliyor. Bitlis'te, Muş'ta, Bingöl'de ve bütün Türkiye'de duble yollarla, hastanelerle, okul ve üniversitelerle birlikte özel sektör yatırımlarının da canlandığını görüyoruz. Aynı oranda büyükşehirlerimize de daha fazla özel sektör yatırımı yapılıyor. Türkiye artık 81 vilayetiyle, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla eş zamanlı ve dengeli şekilde büyüyor. Bu büyümede emeği geçenlere ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye için taş üstüne taş koyanlara, ter dökenlere; aynı şekilde bu güzel İstanbul'a hizmet edenlere, hizmet üretenlere şükranlarımı sunuyorum.'' Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve diğer katılımcılarla birlikte kurdele keserek, Sapphire Alışveriş Merkezi, rezidans ve seyir terasının açılışını gerçekleştirdi.