Avrupa'nın en kirli havasını soluyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesini İzleme İstasyonu verilerine göre, 51-100 mikrogram metreküp arasında olması gereken kanserojen özellikli ağır metal, katran zerreciği ve karbon parçalarından oluşan toz kirliliğinin (PM10), 12 Aralık’ta İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 2 bin 664 mikrogram metreküp olarak ölçüldüğü ortaya çıktı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Akdur, Avrupa'daki en kirli havanın Türkiye'de bulunduğunu belirtti.

20 ilin havası kirli

Milliyet’te yer alan habere göre, Prof. Recep Akdur, 521 mikrogram metreküpü geçen PM10 değerinin ‘yüksek tehlike’ sınıfına girdiğini belirterek, “12 Aralık’ta devletin alarm durumuna geçerek televizyon ve basın yoluyla hemen vatandaşları uyarması ve kirlilik seviyesini düşürmek için acil tedbir alması gerekirdi. Avrupa Birliği (AB) Hava Kalitesi Haritası’na göre Avrupa’nın en kirli havası Türkiye’de. Dünya sağlık Örgütü’ne göre her sene Türkiye’de 28 bin 181 kişi hava kirliliğine bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor” dedi.

Akdur; Bolu, Düzce, Şırnak, Siirt, Kayseri, Konya ve Ankara başta olmak üzere 20’ye yakın ilin hava kalitesinin, astım ve kalp rahatsızlığı sorunu olan kişiler ve 65 yaş üstü riskli grup için uygun olmadığını söyledi.

6 kategoride değerlendiriliyor

Uluslararası ve ulusal yasalara göre her ülkede bir ulusal hava kalitesini izleme ağı kurulması, ülkelerin dış ortam hava kalitesini sürekli takip ederek ilan etmesi zorunlu. Türkiye’de de bir ulusal hava kalitesini izleme ağı var, 180’e yakın istasyonda hava kalitesi sürekli ölçülüyor. Bu ağdan elde edilen sonuçların ise tıpkı Meteoroloji raporları gibi her gün duyurulması gerekiyor. Türkiye Hava Kalitesini İzleme Ağı ölçülerine göre; hava kalitesi, ‘çok iyi’, ‘iyi’, ‘yeterli’, ‘orta’, ‘kötü’ ve ‘çok kötü’ olmak üzere 6 kategoride değerlendiriliyor. Hava kalitesi, ‘kötü’ ve ‘çok kötü’ olduğu zaman halkın derhal uyarılması gerekiyor.