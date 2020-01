Avrupa’nın en eski barok müzik topluluğu Hortus Musicus, İstanbul'a geliyor

Avrupa’nın en eski barok müzik topluluğu Hortus Musicus, Hakan Erdoğan Productions organizasyonunda Türkiye'ye geliyor.

Andres Mustonen şefliğindeki topluluk, 21 Kasım’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde sahne alacak.

Hortus Musicus kimdir?

40 yılı aşkın bir süredir müzik yapmanın verdiği birikimi taşıyan topluluk Andres Mustonen şefliğinde Rönesans döneminin samimi ve çocuksu enerjisini, kabına sığmaz neşesini; barok müziğinin zarafetiyle harmanlayarak sizlere eşsiz bir dinleti sunmayı amaçlıyor.

Kariyerinde tutku ve azimle ilerleyen Mustonen, Talinn Müzik Akademisi mezun olsa da akademik ve geleneksel olmaktan çok uzak bir profil çiziyor. Genç bir öğrenciyken avangart müzikle ilgilenen ve besteler yapan Mustonen, 70’li yıllarda Avrupa Hristiyan geleneğine yöneldi ve henüz öğrenciyken Hortus Musicus’u kurdu. O günden beri de, repertuarı Hint, Arap ve Yahudi geleneksel müziğinden en çağdaş eserlere kadar geniş bir yelpaze sunan, zaman ve mekanda sınır tanımayan bu olağanüstü grubun şefi.

Topluluk ilk senelerinden beri pek çok şehrin müzik festivalinde övgüyle karşılandı. Berlin, Münih, Paris, Londra, Moskova, St. Petersburg , Boston, Venedik, Krakow ,Varşova, Tel Aviv, Kopenhag, Prag, Bratislava, Anvers, Bristol, Glasgow ve daha birçok şehirdeki festivallerin göz bebeği olmasının yanı sıra Amerika, Japonya ve İsrail’de de konserler verdi.

Grubun konser programlarını içeren yirmiden fazla kaydı bulunuyor:

“Gregorian Carois”,”Early Polyphony”, “Daniel’s Play”, “16 Century French Dances and Chansons”,” Spanish Golden Age” grubun şaheser niteliğindeki kayıtlarının sadece birkaç örneğini oluşturuyor.

Film yapımcılarının dahi dikkatini çekmiş olan Hortus Musicus’u konu alan 3 tane de film çekildi: Centuries in Stone and Music, Jug on the Spring ve Garden of Music. Bunun yanında topluluk birçok Tv dizisine de konu oldu.

Yer: Grand Pera Emek Sahnesi

Saat: 21.00

Biletler biletix'te