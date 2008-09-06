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Bilim / Teknoloji

Avrupalılar sınırlarını çizdiler

Amerikalı ve Avrupalı araştırmacılar, Avrupa'nın gen haritasını çıkardılar. Bilim adamları, böylece Avrupa'nın sanırlarının kesin bir biçimde belirlendi&

06 Eylül 2008 03:00

AMERİKALI ve Avrupalı araştırmacılar, Avrupa'nın gen haritasını çıkardılar. Bilim adamları, böylece Avrupa'nın sanırlarının kesin bir biçimde belirlendiğini söylediler. Haritanın ayrıca genetik hastalıklarla mücadelede büyük avantaj sağlayacağı da ifade ediliyor.

 

İngiltere, ABD ve İsviçre'deki üniversitelerin işbirliğiyle yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan gen haritası, Avrupa'da yasayan insanların ait olduktun ülkeyi veya coğrafi bölgeyi de belirleyebiliyor. California Üniversitesi uzmanlarından John Novembre, çalışmaya, çözüm yöntemiyle kişinin ait olduğu coğrafi kökenin de belirlenmesi sağlanarak daha ileri bu boyut kazandırıldığını söyledi.

 

Bilim adamları, bu sayede, İsviçre'de yaşayan, Fransızca, Almanca ve İtalyanca konuşan grupların kökenlerinin bile örneklenebileceğini ifade etliler. Gen analizi yoluyla, bir kişinin coğrafi kökeninin birkaç yüz kilometre hatayla bulunabileceğine dikkat çekildi.

 

Harita, bir bölgede yaşayan bireylerin diğerleriyle ne kadar benzerlik taşıdığını veya ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Birey, atalarının nereden geldiklerini öğrenebiliyor. Böylece Avrupa'nın sınırları da kesin şekilde ortaya çıkıyor.

 

Çalışmanın bir amacı da, büyük çapta genlerle ilgili olan hastalıkları, ekonomik bir biçimde saptamak ve herhangi bir ülkede yaşayanların genetik araştırmasını yapmak... Bu sayede, yeni ilaçların testlerinin daha etkili ve kolay biçimde de yapılacağı belirtiliyor. Çalışmanın tıbbî bölümüyle ilgilenen ilaç firması Glaxo Smith-Kline, araştırmaya destek veriyor.

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