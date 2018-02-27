Avrupa'dan İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne bir akreditasyon daha

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ( SBYO), AHPGS’den (Accreditation Agency in Health and Social Sciences) koşulsuz olarak akredite oldu. Üniversitenin elde ettiği başarı sonrası Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. A. Yüksel Barut açıklama yaptı.

Türkiye\'de yeni bir ilki gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Gayretli, “İstanbul Gelişim Üniversitesi hızla gelişiyor ve bir dünya üniversitesi olma yolunda büyük adımlar atıyor. Sağlık sektörüne ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştiriyoruz. Bu anlamda aldığımız yeni kampüsümüzde Tıp, Hukuk, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Eğitim Fakültesi açmak da hedeflerimiz arasında” dedi.

\"AMERİKA\'YA VE AVUSTRALYA\'YA PROJE SATTIK\"

Türkiye ekonomisini güçlendirecek projeler üretmenin önemine de değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli,

“Her alanda ülkemize katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Ülkemizin proje üretmeye ihtiyacı var. Üniversite olarak, Amerika\'ya 2, Avustralya\'ya 1 proje sattık. Bizim gibi genç bir üniversite için çok önemli bir adım. 290’a yakın patent müracaatımızvar. Şu an, Türkiye\'de en çok patente müracaat eden üniversite konumundayız. Dünya liderliğine ulaşmak için de projeler yapmamız gerektiğini biliyoruz” dedi.

Üniversite yeni akreditasyonunu duyururken YÖK\'ün bu konudaki yaklaşımını da şöyle hatırlattı.

“AKREDİTASYONLAR EĞİTİM KALİTESİNİ ARTTIRMADA BÜYÜK BİR ADIM”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ “Akreditasyonların Türkiye’deki eğitim kalitesini yükseltme yolunda büyük bir adım olduğunu bildirip bununla ilgili 2018 yılı yerleştirme kılavuzunda üniversitelerin ilgili bölümlerinin hangilerinin akredite olup olmadığının da yer alacaktır” diyerek akreditasyon süreci ile ilgili çalışmalarını belirtti. YÖK olarak akredite sürecini üniversite programlarına teşvik etmek amacıyla kılavuzda yer alması gerektiğini belirten SARAÇ bu şekilde “daimi tekâmül esaslı” bir kalite güvence sisteminin oluşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

“MESLEĞİNDE YETKİN SAĞLIK PROFESYONELLERİ YETİŞTİRİYORUZ”

Üniversite olarak yaşadıkları başarılardan duyduğu mutluluğu dile getiren İstanbul Gelişim Üniversitesi SBYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. A. Yüksel Barut da “Bilgili, ülke ve insan sevgisi ile yoğurulmuş, nitelikli, bireylere ve topluma karşı sorumlu, mesleğinde yetkin sağlık profesyonelleri yetiştiriyoruz. AHPGS’den (Accreditation Agency in Health and Social Sciences) koşulsuz olarak aldığımız akreditasyonla da bunu tescillemiş olduk” dedi.

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