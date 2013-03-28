Avrupa'daki kriz intiharları artırdı

Yapılan bir araştırma Avrupa’daki borç krizinin intihar olaylarının artmasına yol açtığını ve uzun süredir görülmeyen hastalıkların da geri döndüğünü ortaya koydu. Araştırma sonucuna göre Yunanistan'da 2011 yılında intihar vakalarının sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 oranında arttı. Öte yandan, HIV'e yakalananların sayısı da artış gösterdi, çünkü uyuşturucu bağımlıları yeni enjektör yerine başkalarının kullandığı enjektörleri birbirleri arasında değiş tokuş etmeye başladı.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nun Avrupa Kamu Sağlığı Bölümü'nden Profesör Martin McKee, ”Tasarruf önlemleri ekonomik sorunları çözmedi, aksine büyük sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına yol açtı“ şeklinde konuştu.

Halkın kötüleşen sağlığından sadece işsizliğin sorumlu tutulamayacağını kaydeden McKee, özellikle krizden en çok etkilenen Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi AB ülkelerinde bozulan sosyal ağın da etkili olduğunu belirtti.

McKee, sıtma, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Dang hastalığı ve Batı Nil Ateşi gibi hastalıklara yakalananların sayısında da 2011 yılında artış olduğunu ifade etti.



Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı



Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün Genel Direktörü Willem de Jonge, bunların normalde Avrupa'da artık görülmeyen hastalıklar olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bürosu sözcüsü de acil bir sağlık reformu yapılmasını tavsiye etti.