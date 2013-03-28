T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Avrupa'daki kriz intiharları artırdı

Yapılan araştırma sonuçlarına göre Yunanistan'da 2011 yılında intihar vakalarının sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 oranında arttı

28 Mart 2013 11:09

Yapılan bir araştırma Avrupa’daki borç krizinin intihar olaylarının artmasına yol açtığını ve uzun süredir görülmeyen hastalıkların da geri döndüğünü ortaya koydu. Araştırma sonucuna göre Yunanistan'da 2011 yılında intihar vakalarının sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 oranında arttı. Öte yandan, HIV'e yakalananların sayısı da artış gösterdi, çünkü uyuşturucu bağımlıları yeni enjektör yerine başkalarının kullandığı enjektörleri birbirleri arasında değiş tokuş etmeye başladı.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nun Avrupa Kamu Sağlığı Bölümü'nden Profesör Martin McKee, ”Tasarruf önlemleri ekonomik sorunları çözmedi, aksine büyük sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına yol açtı“ şeklinde konuştu.

Halkın kötüleşen sağlığından sadece işsizliğin sorumlu tutulamayacağını kaydeden McKee, özellikle krizden en çok etkilenen Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi AB ülkelerinde bozulan sosyal ağın da etkili olduğunu belirtti.

McKee, sıtma, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Dang hastalığı ve Batı Nil Ateşi gibi hastalıklara yakalananların sayısında da 2011 yılında artış olduğunu ifade etti.


Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı


Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün Genel Direktörü Willem de Jonge, bunların normalde Avrupa'da artık görülmeyen hastalıklar olduğunu söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bürosu sözcüsü de acil bir sağlık reformu yapılmasını tavsiye etti.

ETİKETLER

avrupakrizintiharMartin McKeelondraaraştırmadünya sağlık örgütü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24