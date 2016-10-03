T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa'da yayın yapan Med Nûçe'nin de ekranı karartıldı

Med Nûçe’nin ekranı, Fransız uydu şirketi Eutelsat’ın kararıyla karartıldı

03 Ekim 2016 14:14

Avrupa’da yayın yapan Med Nûçe’nin ekranı, Fransız uydu şirketi Eutelsat’ın kararıyla TSİ ile 11.00’de karartıldı.

Türkiye’de OHAL ilanından sonra çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnameyle (KHK) 12 televizyon ve 11 radyonun kapatılması kararı verilmişti; Avrupa’da Kürtçe ve Türkçe yayın yapan Med Nuçe için de harekete geçilmişti.

Med Nuçe’nin yayının durdurulması talimatı veren Eutelsat şirketi, kanala ikinci kez uyarı göndermişti.

İkinci kez gönderilen talimatta, Med Nuçe’den bugün saat 10.00 itibariyle yayınını durdurması istenmişti.

Med Nuçe yönetim kurulu, kararın Türkiye’nin talimatıyla alındığını söylemişti.

ETİKETLER

Med NuçeFransaEutelsat

İlgili Haberler

Kapatılması kararlaştırılan kanallar arasında İMC TV de var!

Kararın 668 sayılı KHK'ya dayandığı öne sürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24