Avrupa'da yayın yapan Med Nûçe'nin de ekranı karartıldı

Avrupa’da yayın yapan Med Nûçe’nin ekranı, Fransız uydu şirketi Eutelsat’ın kararıyla TSİ ile 11.00’de karartıldı.

Türkiye’de OHAL ilanından sonra çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnameyle (KHK) 12 televizyon ve 11 radyonun kapatılması kararı verilmişti; Avrupa’da Kürtçe ve Türkçe yayın yapan Med Nuçe için de harekete geçilmişti.

Med Nuçe’nin yayının durdurulması talimatı veren Eutelsat şirketi, kanala ikinci kez uyarı göndermişti.

İkinci kez gönderilen talimatta, Med Nuçe’den bugün saat 10.00 itibariyle yayınını durdurması istenmişti.

Med Nuçe yönetim kurulu, kararın Türkiye’nin talimatıyla alındığını söylemişti.