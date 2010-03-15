Avrupa'da tuvalet açılımı

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Judit Lienert ve Tove Larsen adlı araştırmacıların irdeledikleri ve bulgularını Amerikan Kimya Derneği’nce yayımlanan Environmental Science & Technology dergisinde açıkladıkları NoMix klozetlerde idrar, sıradan klozetlerdeki gibi dışkıyla karışmadan ayrı toplanıyor.İdrar, atıksu işleme tesislerine gelen atıktaki azotun yüzde 80’inden, fosforun da yüzde 50’sinden sorumlu. Bunların önceden ayıklanmasının sağladığı yararların başında, atıksuların verildiği denizlerde alg patlamalarına neden olan azot ve fosfor besinleriyle, balık zehirlenmelerine yol açan ilaç artıklarının azalması geliyor.Araştırmacılar ayrıca idrarın ayrı toplanmasının tarımsal gübre olarak kullanılmasına olanak verdiğinin de altını çiziyorlar.İsviçre, Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Hollanda, İsveç ve Danimarka’dan 2 bin 700 kullanıcı ile yapılan anketler, NoMix klozetlerin yaygın kabul göreceğinin işaretlerini veriyor. Kullanıcıların yüzde 85’i, toplanan idrarın gübre olarak kullanılmasına sıcak baktıkları da ortaya çıkmış.