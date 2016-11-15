Avrupa’da kuş gribi alarmı

Yüksek oranda bulaşıcı bir kuş gribi virüsü olan H5N8'in Macaristan'da üç tesiste daha tespit edildiği açıklandı. Resmi haber ajansı MIT, Macaristan Ulusal Gıda Zinciri Güvenliği Dairesi‘nden (Nebih) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde böylece ülkede virüsün görüldüğü tesis sayısının beşe yükseldiğini duyurdu. Virüsün görüldüğü tesislerde çok sayıda kümes hayvanının itlaf edildiği bildirildi.

Aralarında Kanada, İsrail ve Sırbistan'ın da bulunduğu bazı ülkeler Macaristan'dan kümes hayvanları ithalatına sınırlama getirdi.

Şu ana kadar Avrupa'da aralarında Macaristan‘ın yanı sıra Almanya, Avusturya, Polonya, Hollanda, Hırvatistan ve Danimarka'nın bulunduğu en az yedi ülkede benzer vakaların görüldüğü kaydedildi.

Danimarka'da Almanya'dan ithal edilen yaklaşık 300 bin yumurtanın önlem amaçlı imha edildiği bildirildi.

Almanya'da önlemler sıkılaştırıldı

Almanya'da da Schleswig-Holstein eyaletindeki Grumby'deki bir tesiste aynı virüsün tespit edilmesi üzerine 30 bin kümes hayvanının itlaf edildiği açıklandı. Schleswig-Holstein Tarım Bakanı Robert Habeck, ‘durumun oldukça endişe verici olduğunu' belirtti.

Eyalette virüse karşı alınan önlemler sıkılaştırılırken, Tarım Bakanlığı binden az kümes hayvanının bulunduğu tesislerde de tedbir amaçlı önlemlerin uygulamaya konduğunu açıkladı.

Almanya'da beş eyalette virüsü taşıyan vahşi kuşlar bulunduğu açıklanmış, ülkede virüs tehdidi altında olan kümes hayvanlarını tedbir amaçlı olarak kafeste tutma zorunluluğu getirilmişti.

H5N8 virüsü insan sağlığı için bir tehlike arz etmese de yerli kanatlı hayvanlar için önemli bir tehdit oluşturuyor.

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DW, dpa / SÖ, BK