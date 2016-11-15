T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Avrupa’da kuş gribi alarmı

Avrupa’da görülen kuş gribi vakalarının sayısı artıyor. Almanya’dan sonra Macaristan’da da H5N8 virüsü tespit edildi.

15 Kasım 2016 02:05

Yüksek oranda bulaşıcı bir kuş gribi virüsü olan H5N8'in Macaristan'da üç tesiste daha tespit edildiği açıklandı. Resmi haber ajansı MIT, Macaristan Ulusal Gıda Zinciri Güvenliği Dairesi‘nden (Nebih) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde böylece ülkede virüsün görüldüğü tesis sayısının beşe yükseldiğini duyurdu. Virüsün görüldüğü tesislerde çok sayıda kümes hayvanının itlaf edildiği bildirildi.

Aralarında Kanada, İsrail ve Sırbistan'ın da bulunduğu bazı ülkeler Macaristan'dan kümes hayvanları ithalatına sınırlama getirdi.

Şu ana kadar Avrupa'da aralarında Macaristan‘ın yanı sıra Almanya, Avusturya, Polonya, Hollanda, Hırvatistan ve Danimarka'nın bulunduğu en az yedi ülkede benzer vakaların görüldüğü kaydedildi.

Danimarka'da Almanya'dan ithal edilen yaklaşık 300 bin yumurtanın önlem amaçlı imha edildiği bildirildi.

Almanya'da önlemler sıkılaştırıldı

Almanya'da da Schleswig-Holstein eyaletindeki Grumby'deki bir tesiste aynı virüsün tespit edilmesi üzerine 30 bin kümes hayvanının itlaf edildiği açıklandı. Schleswig-Holstein Tarım Bakanı Robert Habeck, ‘durumun oldukça endişe verici olduğunu' belirtti.

Eyalette virüse karşı alınan önlemler sıkılaştırılırken, Tarım Bakanlığı binden az kümes hayvanının bulunduğu tesislerde de tedbir amaçlı önlemlerin uygulamaya konduğunu açıkladı.

Almanya'da beş eyalette virüsü taşıyan vahşi kuşlar bulunduğu açıklanmış, ülkede virüs tehdidi altında olan kümes hayvanlarını tedbir amaçlı olarak kafeste tutma zorunluluğu getirilmişti.

H5N8 virüsü insan sağlığı için bir tehlike arz etmese de yerli kanatlı hayvanlar için önemli bir tehdit oluşturuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa / SÖ, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AvrupaMacaristanH5N8H5N8 MacaristanMITMacaristan Ulusal Gıda Zinciri Güvenliği Dairesi&lsquo;ndenKanadaSırbistanMacaristan&lsquo;ınAlmanya Avusturya Polonya Hollanda HırvatistanDanimarkaAlmanyaSchleswig-HolsteinGrumby

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24