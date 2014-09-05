Türkiye, hortum vakalarında Avrupa üçüncüsü

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un hazırladığı "Dünya ve Türkiye Afet Raporu'na göre dünya 2014 yılının ilk 6 ayında 854 kez sallandı, Türkiye hortum vakasında Avrupa'da 3. oldu.

DHA'da yer alan habere göre meydana gelen bu afetlerde dünya genelinde 2 bin 700 kişi hayatını kaybetti.

Afetlerin maddi blançosu ise 42 milyar dolar.

YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi'nin hazırladığı 2014 yılının ilk 6 ayını kapsayan ' Dünya ve Türkiye Afet Raporu'nda çarpıcı bilgiler yar aldı. Rapora göre 2014 yılının ilk 6 ayında yerküre tam 854 kez sallandı. 6 aylık sürede dünya genelinde doğal afetlerde 2 bin 700 kişi hayatını kaybederken, afetlerin ekonomik tablosu ise 42 milyar dolar olarak gerçekleşti.

YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından yılda iki kez hazırlanan Afet Raporu'nun ilk altı aylık dönemi kapsayan bölümü tamamlandı. YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından hazırlanan rapor, dünya ve Türkiye'nin afet gerçeği hakkında önemli bilgilere yer verdi.

"Afetler dünya genelinde 2 bin 700 cana mal oldu"

24 sayfadan oluşan raporda, 2014 yılının ilk yarısında dünya ve Türkiye'de meydana gelen depremler, volkanik olaylar, kütle hareketleri ve su baskınları, aşırı soğuk hava akımları, siklon, tayfun ve kasırgalar, hortumlara kadar pek çok doğal afet hakkında detaylı değerlendirmelerde bulunuldu.

Raporda yer alan bilgilere göre 2014 yılının ilk yarısında dünya genelinde, taşkın, fırtına ve diğer afetlerden dolayı 2 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Bu afetlerin yol açtığı mali zarar ise 42 milyar doları buldu.

"İlk altı ayda 8'den büyük 1 deprem meydana geldi"

Rapordaki bilgilere göre 2014 yılının ilk 6 aylık döneminde meydana gelen depremler son 10 yıllık periyodun altında kaldı. 2014 yılının ilk 6 ayında toplam 854 deprem meydana gelirken, 6'dan büyük deprem sayısı ise 80 oldu. USGS verilerine göre, 5.0-5.9 arası depremlerin toplam sayısı 775 civarında olurken, 7.0-7.9 arası deprem sayısı ise 7 olarak gerçekleşti. Aynı zaman diliminde dünya genelinde 8.0'dan büyük bir deprem meydana geldi.

"Türkiye hortum vakalarında Avrua'da üçüncü oldu"

Dünyada gerçekleşen hortum vakalarına yer verilen raporda bu sene Türkiye'de önemli bir yer tuttu. Dünyada en çok hortumun yaşandığı yerler ABD, Bangladeş ve Doğu Hindistan olurken, Avrupa'da 34 ülkede 126 hortum kaydedildi. Türkiye'nin son birkaç seneye kadar pek alışık olmadığı hortum vakaları bu sene kendini hissettirdi. Avrupa'da en çok hortumun kaydedildiği ülke 21 ile İtalya olurken, bunu 18 ile Fransa, 17 ile Rusya, 12 hortumla Türkiye takip etti.