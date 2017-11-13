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Çevre

Avrupa’da en kirli havaya sahip 10 şehrinden 8’i Türkiye’de!

Avrupa’nın havası en kirli şehri Makedonya’nın Tetova kenti oldu

13 Kasım 2017 21:23

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, Avrupa’da en kirli havaya sahip 10 şehrin 8’i Türkiye’de yer aldı. Avrupa’nın havası en kirli şehri ise Makedonya’nın Tetova kenti oldu.

Avrupa genelinde büyük şehirler arasında bir sıralama yapıldığında ise İstanbul havası en kötü metropol konumunda yer alırken dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Avrupa’nın havası en kirli 10 şehri arasında şu iller yer alıyor.

Batman

Hakkari

Gaziantep

Siirt

Afyon

Karaman

Iğdır

Isparta

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