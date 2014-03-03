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Dünya

Avrupa'da en çok Fransızlar ve İtalyanlar eşlerini aldatıyor

Yapılan araştırmaya göre, Fransa 'da her iki erkekten biri İtalyan kadınların yüzde 34’ü eşini aldatıyor

03 Mart 2014 17:01

Fransız anket şirketi "Ifop”un yaptığı araştırmaya göre, en çok Fransızlar ve İtalyanlar eşlerini aldatıyor.

Fransa 'da her iki erkekten biri ve her üç kadından biri eşini devamlı aldatırken, İtalyan çiftlerin de eşlerine karşı sadık olmadığı ortaya çıktı. Yapılan anket sonuçlarında İtalyan kadınların yüzde 34’ü eşini aldatırken, erkeklerde aldatma oranı daha yüksek.

Aldatma sıralamasında daha sonra Almanlar, İngilizler ve İspanyollar geliyor. Kuzey Avrupaülkelerinde aldatma oranının erkek ve kadınlar arasında eşit olması dikkat çekiyor. Yapılan ankette, Avrupalıların yüzde 30’dan fazlası eşlerini aldatmaya devam edeceğini söylüyor.

 

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