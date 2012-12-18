Aldatmanın engeli bulundu mu?

'Aşk hormonu' olarak bilinen oksitosinin, tek eşli ve uzun süreli ilişki içinde olan çiftlerden birinin diğerini aldatmasına engel olduğu ileri sürüldü.



Oksitosin nedir?



Oksitosin, çiftleri birbirine daha fazla yakınlaştıran; öpüştüğümüz, sarıldığımız zaman ve özellikle seks sırasında ortaya çıkan bir hormon.

gq.com.tr'nin haberine göre, Bonn Üniversitesi’nde bir grup erkek üzerinde yapılan araştırmada oksitosinin, tek eşlilik hissini güçlendiren bir hormon olup olmadığı sorusuna cevap arandı.

Aralarında evli olanların da bulunduğu 57 erkekten içinde oksitosin bulunan bir burun spreyini kullanmaları istendi. Daha sonra bir odada çekici ve seksi bir kadınla karşılaştırılarak erkeklerden ona “ideal” olarak kabul edebilecekleri bir mesafede durmaları istendi.



Seksi bir kadınla iletişim daha kolay



Bilim adamları oksitosini, seksi bir kadına karşı tepkilerinin almayanlara göre daha rahat olup olmadığını sorguladılar. Çıkan sonuçta, hormonu kullanan bekar erkekler, seksi bir kadın karşılarındayken onunla daha rahat konuşabildikleri ve ona daha fazla yaklaşabildikleri ortaya çıktı.