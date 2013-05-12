Sosyal ağlar aldatma oranlarını artırdı



Almanya'nın Köln kentinde pozitif psikoterapist olarak çalışan Selma Henrichs, özellikle son yıllarda aldatma oranlarında büyük artış olduğunu dile getirerek bunun sebebini sosyal ağların yayılmasına bağladı.

Kendilerine evlilik terapisi için gelen hastalarda ayrıca bilinenin aksine sadece erkeklerin değil, aynı oranda kadınların da eş ya da sevgililerini aldattıklarını gözlemlediklerini belirterek, “Ne yazıkki evliliklerde son yıllardaki bir çok sorun aldatmayla sonuçlanıyor. Çünkü insanlar evdeki sorunlarını kendi aralarında çözmek, bunun için bir çözüm üretmek yerine farklı arayışlara girebiliyorlar. Bir başkasıyla daha mutlu olabileceklerine inanmak onlara daha kolay gelebiliyor. Terapilerdeki aldatma oranlarına baktığımızda eskiden sadece erkeklerin aldatması çok daha olağan birşeyken şimdi artık kadınların da erkeklerin de benzer oranda aynı şeyleri yapmaya çalışabiliyorlar" dedi.

Öncelikle sorun çözülmeli

Bir ilişkide sorun olduğu taktirde öncelikle bu sorunun çözülmesi için çalışılması gerektiğini söyleyen Selma Henrichs, “Bir ilişkide sorun varsa öncelik tabi ki onu çözmek olmalı. Bir evlilik ya da ilişkide önemli olan o ilişkiyi korumaya çalışmak. Bir başkasıyla ancak bir ilişkiyi bitirdikten sonra mutlu olunabilir yani mevcut ilişki sürerken bir başkasıyla değil. Siz bir ilişkiyi oradaki sorunu çözemeden yarım bırakıp aynı anda başkasıyla beraber olursanız, bu ilişkide de mutlu olma olasılığınız çok azdır. Sorun çözülmediği zaman zamanla benzer sorunlar yeni ilişkide de ortaya çıkacaktır şeklinde konuştu.

Aldatmayı sosyal ağlar patlattı

Pozitif psikoterapist Selma Henrichs, aldatma oranlarının artışında sosyal ağların da etkili olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Aldatma olaylarının artmasında açıkçası biraz da bu sosyal paylaşım sitelerinin yaygınlaşması etkili. Normalde gidip bir insanla çok fazla konuşmaya cesaret edemeyen, ilk adımı atmakta zorlanan kişiler için bu tarz sosyal paylaşım siteleri tabi daha da kolaylık sağlıyor. İnsanlar haklı olarak mutlu olmak istiyor ama bunun için çaba sağlamak istemiyor. Yüzyüze olunmadığı için daha rahat davranılabiliyor Ya da kişinin kimliğini gizleme şansı daha fazla olabiliyor dolayısıyla bu tarz siteler sayesinde aldatma olaylarının da oldukça yükseldiğini gözlemliyorum."