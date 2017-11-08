Avrupa'da bir ilk: Almanya 'üçüncü cinsiyet'i resmen tanıdı

Almanya'da Yüksek Mahkeme, parlamentoya 'interseks' bireyleri (üçüncü cinsiyet) tanıma şartı getirdi. Böylelikle Almanya, 'interseks' bireylerin kendilerini kadın ya da erkek olarak tanımlamama hakkını tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Almanya Federal Mahkemesi, geçen çarşamba aldığı kararda, yürürlükteki yasal düzenlemelerin interseks bireylere karşı ayrımcılık içerdiğini belirtti ve karara 'bireyin cinsel kimliğinin korunmasının bir temel hak olduğu' şerhini düştü.

İnterseks bireylerin kütüğe 'inter' (arasında) ya da 'various' (farklı) olarak işlenmesi talebiyle yapılmış olan bireysel bir başvuruya olumlu yanıt vererek söz konusu kararı alan mahkeme, kararın yasalaşması için yapılacak düzenlemelerin 2018'in sonuna kadar meclisten geçmesi gerektiğini belirtti.

Sputnik’in haberine göre kendisi de interseks olan başvurucunun talebi, daha önce alt derece mahkemeleri tarafından reddedilmişti.

İki cinsiyetten birini seçmeye zorlanmayacaklar

Mahkeme kararında ayrıca, devlet yetkililerinin interseks bireyleri iki cinsiyetten birini seçmeye zorlayamayacağı kaydedildi.

'İnterseks' ya da 'üçüncü cins' sözcüğü, üreme organları ya da kromozomları itibariyle ne tam olarak kadın ne de tam olarak erkek sınıfına karşılık gelen bireyleri tanımlıyor.

Kararın ardından Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth, hükümetin yeni yasayı hayata geçirmeye hazır olduğunu söyledi.